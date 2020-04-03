Esnaftan sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikramı - Son Dakika

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Esnaftan sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikramı
6 saat önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kasaplık yapan bir kişi, hastanede çalışan sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikramında bulundu.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kasaplık yapan bir kişi, hastanede çalışan sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikramında bulundu.
İlçede yaşayan Halil Narman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hastanelerde teyakkuz halinde nöbet tutan sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikram ederek destek oldu.
Narman, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet hastanesine giderek sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikram ederek çalışanlar da örnek davranışı sebebiyle Halil Narman'a teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:52 Kaynak: AA
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