Espiye Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Espiye Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

26.05.2022 14:37
Espiye Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

Espiye Belediyesi personeline, doğal afet ve diğer durumlarda ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için temel ilk yardım eğitimi verildi.

Espiye Belediyesi personeline, doğal afet ve diğer durumlarda ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için temel ilk yardım eğitimi verildi.

Belediye binasında Giresun Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince, müdahale gerektirecek problem karşısında neler yapılması gerektiği teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimde belediye personeline maketler üzerinde kalp masajı, suni solunum, yaralı veya hastayı taşıma teknikleri gibi konularda uygulamalar yaptırıldı.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

YORUMLAR
500
Koyulhisar'da orman yangınlarına müdahale tatbikatla anlatıldı Koyulhisar'da orman yangınlarına müdahale tatbikatla anlatıldı Torul Baraj Gölü'nde alg patlaması suyun rengini değiştirdi Torul Baraj Gölü'nde alg patlaması suyun rengini değiştirdi
Kaynak: AA

Espiye Belediyesi, İlk Yardım, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Espiye Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:42:22. #1.11#
SON DAKİKA: Espiye Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement