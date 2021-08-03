Espiye'de değerlendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Espiye ilçesinde orman yangınları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konularının ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamı Taner Tengir başkanlığında, kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan, Emniyet Müdürü Yılmaz Uysal, Orman İşletme Müdürü Mutluhan Kurt, İlçe Sağlık Müdürü Tuğrul Yıldırım katıldı.

Tengir, burada yaptığı konuşmada, Giresun genelinde orman bölgelerine girişlerin yasaklandığını anımsatarak, vatandaşların alınan kararlara uymalarını istedi, orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğinin de altını çizdi.

Kaymakam Tengir, Espiye genelinde olası orman yangınlarının önlenmesi, çıkabilecek yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesi için Orman İşletme Müdürlüğünün 8 şeflikte görevli personel ile aralıksız kontrollere devam ettiğini vurguladı.

Kovid-19 ile mücadele ve aşı konusuna da değinen Tengir, ilçede 60-65 yaş nüfusunda aşılama oranlarının yüksek olduğunu ifade ederek, "Ancak Espiye genç nüfusa sahip bir ilçe. Gençlerimizin aşıya karşı duyarlı olmalarını ve aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Aynı şekilde diğer vatandaşlarımızın da aşı olmalarını ve herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istiyoruz." dedi.