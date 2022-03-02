Espiye'de "Kadın Girişimciliği ve Mikrofinans" toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Espiye'de "Kadın Girişimciliği ve Mikrofinans" toplantısı yapıldı

02.03.2022 15:13
Espiye'de "Kadın Girişimciliği ve Mikrofinans" toplantısı yapıldı

Espiye Kaymakamlığı koordinesinde "Kadın Girişimciliği ve Mikrofinans" toplantısı düzenlendi.

Espiye Kaymakamlığı koordinesinde "Kadın Girişimciliği ve Mikrofinans" toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Melike Ünver, SYDV Müdürü Özlem Çal Duran ile Mikrofinans Karadeniz Bölge Koordinatörü Yasin Kandemir katıldı.

Toplantıda mikro kredi ve kullanımıyla ilgili bilgiler verildi.

Kaymakam Taner Tengir, yaptığı konuşmada, ekonomiye değer katan, fikirlere hayat veren ve her alanda harika işler çıkaran kadınları her zaman desteklediklerini söyledi.

Özellikle kadın girişimcilerin çoğalması ve kadınların üretim ile ekonomiye etkin şekilde katılmalarının sağlanmasını hedeflediklerini belirten Tengir, "Başta kadın kooperatiflerimizin kurulması ve kendi üretimleriyle ayakta durabilecekleri faaliyetlere yönlendirilmeleri için bizler de devletin imkanlarından faydalanabilmeleri için onlara gerekli kolaylığı her zaman göstereceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

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