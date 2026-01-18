Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol\'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
18.01.2026 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında şeriat ifadesi üzerinden yaşanan diyalog, kamuoyunda ve siyaset arenasında tartışmalara neden oldu. Programda sarf edilen sözlerin ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Destici, ''Açıkça inancımızı, değerlerimizi aşağılayan birisi nasıl oluyor da hükümetten, devletten sınırsız destek aldığı söylenen bir kanalda hâlâ program yapabiliyor?'' ifadelerini kullandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan "şeriat" diyaloğu kısa sürede geniş bir tartışmayı tetikledi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları polemiği daha da derinleştirdi. Destici, "Açıkça inancımızı, değerlerimizi aşağılayan birisi nasıl oluyor da hükümetten, devletten sınırsız destek aldığı söylenen bir kanalda hâlâ program yapabiliyor?" dedi.

Programın yayınlanan son bölümünde bir konuğun, "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözleri üzerine Esra Erol'un, "Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var" şeklindeki yanıtı stüdyodaki izleyiciler tarafından alkışlanmıştı. Bu anlar sosyal medyada hızla yayılırken, farklı kesimlerden sert eleştiriler de beraberinde geldi.

İLK TEPKİ HÜDA PAR'DAN

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, "Esra Erol sevdasının arkasında ne var? ATV yönetimi tüm tepkilere ve değerlerimize yaptığı saldırılara rağmen Esra Erol' u ısrarla televizyonda tutup bu iğrençlikleri işlemesine niye göz yumuyor? Mesele reyting mi? Eğer mesele reyting ise inancımızın değerlerimizin ve genel ahlakın reytinge kurban edildiğini söylemek yanlış değildir. Toplum adına biz soruyoruz; Esra Erol'un programı ne zaman kapatılacak ve bu kadın televizyondan ne zaman kovulacak? ifadeleriyle eleştiride bulundu.

MUSTAFA DESTİCİ: ŞERİAT İSLAM'DIR, ADALETTİR

Tartışmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de dahil oldu. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Esra Erol'u ve programı hedef aldı. Destici paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şeriat Kur'an demektir.

Şeriat İslam demektir.

Şeriat Müslüman demektir.

Müslüman Türk demektir.

Şeriat adalet demektir."

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

"İNANCIMIZI AŞAĞILAYAN BİRİ NASIL HALA EKRANDA ?"

Destici, açıklamasının devamında programın yayınlandığı kanalı da eleştirerek, "Açıkça inancımızı, değerlerimizi aşağılayan birisi nasıl oluyor da hükümetten, devletten sınırsız destek aldığı söylenen bir kanalda hâlâ program yapabiliyor?" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'un sözleri ve ardından gelen siyasi tepkiler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim Erol'un açıklamasını laiklik vurgusu olarak savunurken, diğer kesim sözlerin dini değerlere hakaret içerdiğini öne sürdü.

Televizyon, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Muzaffer Düzgünoglu Ruffertshöfer Muzaffer Düzgünoglu Ruffertshöfer:
    Türkiye laiktir layık kalacak 82 209 Yanıtla
    Salih bedir Salih bedir:
    Türkiye Cumhuriyet,Ali Osmanın devamıdır ve laik de değildir.. 7 6
  • 661961 661961:
    Sayın Destici bu hususta haklıdır. 216 58 Yanıtla
  • 530606 530606:
    o kişide cahil şeriatın ne olduğunu bilmeden konuşuyor bilseki şeriat Kuran islam Canabı Allah’ın koyduğu kanunlardır. 190 23 Yanıtla
    Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    Kuran'da böyle yasalar yok yalan yanlış bilgiler verip daha çok günaha girmeyin 23 39
  • Hakan as Hakan as :
    Kadın haklı şeriat yok bu ülkede bunun aksini söyleyen varmı :) 80 35 Yanıtla
    Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    Destici ve onun gibiler var diyor. burası Türkiye Cumhuriyeti Arap ülkesi değil 29 47
  • myaman03 myaman03:
    Yaptığı program baştan aşağı aile birliğini yok etmeye yönelik, kimin eli kimin cebinde belli değil derhal yayından kaldırılmalı, atv televizyonun gündüz kuşağı mercek altına alınmalı. 94 9 Yanıtla
    Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    baştan beri karşıyız bu programa ama sizin gibiler toplu iğne batınca uyanıyorsunuz 34 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Bakan Tekin’den muhalefete çok sert “Fuhuş“ göndermesi Bakan Tekin'den muhalefete çok sert "Fuhuş" göndermesi
Arkadaşları Atlas’ın mezarına gül ve şeker bıraktı Arkadaşları Atlas'ın mezarına gül ve şeker bıraktı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Hakan Çalhanoğlu ’’Aslan’’ oluyor Hakan Çalhanoğlu ''Aslan'' oluyor
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

23:31
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
23:25
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti
Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
21:55
Alanya’da nefes kesen maç Fenerbahçe’nin Zirvede puan farkı 1’e indi
Alanya'da nefes kesen maç Fenerbahçe'nin! Zirvede puan farkı 1'e indi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
20:59
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
20:39
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
20:27
Süper Lig’de bu sezon bir ilk
Süper Lig'de bu sezon bir ilk
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 00:00:01. #7.11#
SON DAKİKA: Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.