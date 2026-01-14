Eşref Rüya\'da Heyecan Dorukta

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, bu akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Nisan'ın vurulmasıyla başlayan olaylar zinciri, hikayeyi büyük bir krizin eşiğine taşıyor. Yaşananlar, yıllardır saklanan sırların ve ertelenen hesaplaşmaların gün yüzüne çıkmasına neden oluyor.

EŞREF DELİYE DÖNÜYOR

Aksiyon dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide Eşref, Nisan kaçırıldıktan sonra adeta deliye dönüyor. Tek amacı Nisan'ı bulabilmek olan Eşref, aynı zamanda kendisine de büyük bir öfke duyuyor ve bu olayın arkasındakileri ortaya çıkarmak için tüm gücünü kullanıyor. Eşref'in, 'Nisan'a bir şey olursa kimseyi yaşatmam, kendim dahil' sözleri bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.

BÜYÜK YÜZLEŞME YAKLAŞIYOR

Oğlunun Kadir olduğunu öğrenen Hıdır cephesinde ise sessiz ama son derece tehlikeli bir hazırlık var. Kadir'i Eşref'ten gizlemenin yollarını arayan Hıdır, yıllardır beklediği büyük yüzleşme için doğru anı kolluyor.

TİMSBİ İmzalı Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.