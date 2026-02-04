Eşref Rüya Dizisi, Boğaz'a Lazer Şovuyla Damgasını Vurdu - Son Dakika
Eşref Rüya Dizisi, Boğaz'a Lazer Şovuyla Damgasını Vurdu

04.02.2026 15:09
Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisi, 'Siz hepiniz Eşref Tek' repliğinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne lazer ışıklarıyla yansıtılmasıyla gündeme oturdu. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü ve dizinin popülaritesini daha da artırdı. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizi, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek.

KANAL D ekranlarında yayınlanan ve fenomene dönüşen Eşref Rüya dizisi, bu kez İstanbul Boğazı'nda ses getiren bir sürprizle gündeme geldi. Dizinin slogan haline gelen repliği 'Siz hepiniz Eşref Tek', 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne lazer ışıklarla yansıtıldı. Gece saatlerinde ortaya çıkan görüntüler çok konuşuldu.

Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Eşref karakterinin kılık kıyafeti, sert ama karizmatik duruşu; dizinin müzikleri ve unutulmaz sözleri sanal medyada uzun süredir konuşuluyordu. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle her bölümü gündem olan dizi, bu lazer şovuyla adeta zirve yaptı.

'ADINI BOĞAZ'A YAZDIRDI'

'Siz hepiniz Eşref Tek' yazısının boğaza yansıtılması, dizinin artık bir ekran işinden öteye geçtiğinin göstergesi olarak yorumlandı. Sanal medyada binlerce paylaşım alan görüntüler için izleyiciler, 'Adını Boğaz'a yazdırdı' yorumlarında bulundu. Eşref Rüya, etkisiyle hem ekranda hem de şehir silüetinde iz bırakmaya devam ediyor.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

