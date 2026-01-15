Eşref Rüya Yeni Yıl Bölümü ile Zirveye Çıktı - Son Dakika
Eşref Rüya Yeni Yıl Bölümü ile Zirveye Çıktı

15.01.2026 12:00
Eşref Rüya, yeni bölümüyle reytinglerde zirveye yükselirken heyecanlı anlar yaşandı.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, üç haftalık aranın ardından yeni yıla her anı aksiyon, gerilim ve duygu yüklü bir bölümle merhaba dedi. Dinçer'in Eşref'e kan donduran bir tuzak kurduğu yapımda, Nisan bir anda kendini namlunun ucunda buldu. Nisan'ın hayatla ölüm arasındaki ince çizgide kaldığı final sahnesiyle nefes kesen Eşref Rüya, reyting yarışına ve sanal medyaya zirveden dönüş yaptı.

'SEN BENİM EVLADIMSIN'

Çarşamba akşamlarının tartışmasız en çok izlenen dizisi Eşref Rüya'da Hıdır'ın, Kadir'e babası olduğunu açıklaması gecenin kırılma anlarından biri oldu. Eşref'e karşı Kadir'i koruma altına alan Hıdır'ın hamlesinin sonuçları, ilerleyen bölümlere dair merakı artırdı. Dinçer ve Çiğdem'in Eşref'e karşı iş birliği anlaşması yapmasıyla dengeler bir kez daha değişti.

'SENİ ALIP UZAKLARA GİDECEĞİM'

Eşref'in, "Her şeyi bırakacağım. Seni alıp uzaklara gideceğim" çıkışıyla hem Nisan'ı hem ekran karşısındakileri şaşırttığı Eşref Rüya, tüm izleyici kategorilerinde gecenin galibi oldu. Dizi, Tüm Kişiler'de 9,04 izlenme oranı ve 23,22 izlenme payıyla adını reyting listesinin ilk sırasına yazdırdı. AB'de 6,35 izlenme oranı ve 17.51 izlenme payı elde eden Eşref Rüya, 20+ABC1'de ise 8,94 izlenme oranı ve 22,51 izlenme payıyla 2026'yı zirveden selamladı.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Televizyon, Eşref Rüya, Medya, Son Dakika

