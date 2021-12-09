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Essen Başkonsolosu Cebeci'den Almanya'da otoparkı kundaklanan camiye ziyaret - Son Dakika

Essen Başkonsolosu Cebeci'den Almanya'da otoparkı kundaklanan camiye ziyaret

09.12.2021 15:08
Essen Başkonsolosu Cebeci'den Almanya'da otoparkı kundaklanan camiye ziyaret

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya'nın Bochum kentinde otoparkı kundaklanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya'nın Bochum kentinde otoparkı kundaklanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'ni ziyaret etti.

Cebeci, burada yaptığı açıklamada, caminin otoparkında bir Türk'e ait aracın kundaklanarak kullanılamaz hale geldiğini, saldırının sebebinin henüz bilinmediğini ve güvenlik birimlerinin her ihtimali göz önünde bulundurarak olayı soruşturduğunu söyledi.

Sabaha karşı meydana gelen olayı haber alır almaz olay yerine intikal ettiklerini aktaran Cebeci, "Camimizin park alanında bulunan bir vatandaşımıza ait aracın kundaklandığını öğrendik. Bochum emniyeti kriminal dairesi ve anayasayı koruma teşkilatı olay yerinde inceleme yaptı." dedi.

5 Aralık'ta da Dortmund'da bir caminin kapısına domuz başı asıldığını hatırlatan Cebeci, "Bochum Emniyet Müdürüne de konuyla ilgili endişelerimizi ilettik. 3 gün önce Dortmund'da olan sevimsiz olayı da hatırlattık. Kısa aralıklarla bu tür olayların olmasının cemaatimizde tedirginliğe sebep olduğunu söyledik. Şu anda aracın yakılması hadisesinin mahiyetini bütün ihtimalleri dikkate alarak inceliyorlar. Bize de geri dönüş yapacaklarına dair söz verdiler. Biz de cemaatimizle bir araya geldik, vatandaşımıza geçmiş olsun dileğimizi ilettik. Bundan sonraki süreci Alman makamlarıyla birlikte takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, kundaklama sonrası kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Güvenlik birimleri konuyla ilgili soruşturma yürütüyor.

Essen Başkonsolosu Cebeci'den Almanya'da otoparkı kundaklanan camiye ziyaret
Essen Başkonsolosu Cebeci'den Almanya'da otoparkı kundaklanan camiye ziyaret
Essen Başkonsolosu Cebeci'den Almanya'da otoparkı kundaklanan camiye ziyaret

Şener Cebeci, Almanya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Essen Başkonsolosu Cebeci'den Almanya'da otoparkı kundaklanan camiye ziyaret - Son Dakika


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