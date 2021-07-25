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Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika

Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor

25.07.2021 12:01

Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor Sivas'ta altın sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerini andıran Altınkale ziyaretçilerini ağırladı.

Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor

SİVAS - Sivas'ta altın sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerini andıran Altınkale ziyaretçilerini ağırladı.

Sivas kent merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Altınkale, şu günlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Kısıtlamaların kaldırılması, bayram tatili ve sıcak havayı fırsat bilen birçok vatandaş Pamukkale'nin kardeşi Altınkale'de eğlenceli vakit geçiyor. İl dışından da ziyaretçi akınına uğrayan Altınkale ziyaretçilerine doyumsuz bir keyif yaşatıyor. Suya giren çocukların eğlenceleri ise renkli anlara sahne oluyor. Altın sarısı rengiyle eşsiz bir manzara sunan Altınkale havadan drone ile de görüntülendi.

"Yoğun bir ilgi var"

Ailesiyle birlikte ilk kez Altınkale'ye geldiğinin söyleyen Yavuz Fındık, "Bayram nedeniyle yoğun bir turist kalabalığı var. Bizde ilk kez geliyoruz buraya. Gerçekten çok güzel, çok güzel bulduk burayı. Yapım aşamalarını da biliyorum ama iş yoğunluğundan gelemedik. İlk kez arkadaşlarım ve ailemle birlikte geldim. Çok güzel yoğun bir kalabalık var, yoğun bir ilgi var. Buraya biz piknik amaçlı değil gezmek amaçlı, bu suyun doğasını teneffüs edebilmek için geldik" dedi.

"Güzel vakit geçiriyoruz"

Eşiyle birlikte Adana'dan memleketine geldiğini belirten Betül Demir, "Aslen Sivaslıyım eşim Adanalı, eşimle birlikte geldik buraları göstermek istedik. Yeni açılmış bir yer hoşumuza gitti. Güzel vakit geçiriyoruz. Burada gezdik, önceki yerlere baktık havuzları falan gezdik havuzlar kapanmış. Termalleri ziyaret ettik daha sonra da Altınkale olan bu yere geldik burada ziyaretimizi yaptık, fotoğraf çekindik güzel vakit geçiriyoruz. Kalabalık güzel daha da kalabalık olmasını bekliyorum ben açıkçası çünkü yurt dışı sezonu daha yeni açılıyor, daha da kalabalık olacağını düşünüyorum" dedi.

"Burayı görmek için geldik"

Adana'dan gelen Serkan Demir, "Buraları merak ediyorduk zaten sosyal medyada da baya bir paylaşımı var buranın. Buraları görebilmek için geldik. Hem yurt içi hem yurt dışından da misafirler var burada. Güzel piknik alanları, sıcak sularınız, termalleriniz, otelleriniz var burada" dedi.

Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor
Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor
Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor
Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor

Pamukkale, Bayram, Sivas, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eşsiz manzarasıyla Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika


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