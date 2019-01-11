Estetik Doktorların Yeni Gözdesi Mısır Tanrıçası Kleopatra

Kleopatra Kokteyli ile alakalı bilgi veren doktor Biran Ekici günümüzde Brad Pitt, Angelina Jolie gibi Hollywood yıldızlarına benzemek isteyen kişilerin içerisinde yer alan tb-500 adlı güçlü bir peptit ile antienflamatuar özelliğe sahip yaraları onaran dokuların yenilenmesinde veelastikiyeti toparlama da etkili olan bu kokteyl ile hayallerine ulaşmaları mümkün." dedi

Medikal estetik hekimi Doktor Biran Ekici,"Yorgun yüzler ile alakalı meslek dallarına göre sıralama yapıldığında genelde gazetecilerde, siyasilerde, oyuncularda ve yoğun iş temposunda çalışan meslek gruplarını da Kleopatra kokteyli ile memnuniyet verici sonuçlar alınıyor. Göz altı morlukların da ince kırışıklıklara bağlı yorgun vr düşük ifadenin düzelmesi mümkün. 2 veya 3 seansla 10 dakika süren bu işlemle, yüzde herhangi bir morluk ve hasar oluşmadan sonuçlara ulaşabiliyoruz. 20 ile 60 yaş aralığında herkese uygulanabilen, etkisi hastalığın kendisine özel göstermesinde bağlı 5 yıl kadar sürebilen bu uygulama bir ay içerisinde maksimum etkiyi gösteriyor." dedi