Üye Girişi
ESTÜ'den akademi programlarıyla öğrencilere mezuniyet öncesi kariyer imkanı - Son Dakika

ESTÜ'den akademi programlarıyla öğrencilere mezuniyet öncesi kariyer imkanı

24.12.2021 10:02
ESTÜ'den akademi programlarıyla öğrencilere mezuniyet öncesi kariyer imkanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) otomotivden yazılıma, havacılıktan seramiğe birçok sektörle yaptığı iş birlikleriyle öğrencilerine akademi programları hazırlıyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) otomotivden yazılıma, havacılıktan seramiğe birçok sektörle yaptığı iş birlikleriyle öğrencilerine akademi programları hazırlıyor.

Kuruluşundan bu yana geçen 3 yıllık süreçte istihdam edilebilir ve nitelikli mezunlar vermek için çalışmalar yapan üniversitenin, Ford Otosan, Eczacıbaşı Vitra, Alp Havacılık, NETCAD, Başarsoft, ICI Teknoloji ile iş birlikleriyle 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde açılan programlarından 1238 öğrenci sertifika almaya hak kazandı.

ESTÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Sevil Şentürk, AA muhabirine, öğrencilerinin kariyer planlamaları ve mezuniyetten önce sektörden profesyoneller ile bağlantı kurmalarının akademi programlarının en önemli kazanımı olduğunu söyledi.

Sektörün kazanımının ise çalışmakta oldukları alanda öğrencilerine gerekli donanımları kazandırabilecekleri ve kurumsal stratejilerine uygun aday mezunlar yetiştirebilecekleri bir platform oluşturması olduğunu ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Akademi programlarımız genellikle iş birliği halinde bulunduğumuz firmanın insan kaynakları uzmanları tarafından takip edilmektedir. Ölçme değerlendirme süreçleri sonucunda programa katılan öğrencilerimiz, başarı sertifikalarının yanı sıra sektörün aday mezun programlarına katılma, uzun dönemli staj, üniversite-sektör iş birliği projelerine dahil olma gibi kariyer hayatlarına önemli katkılar sağlayan kazanımlar elde edebilmektedir. ESTÜ Akademi Programları ilk olarak 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde ESTÜ-Fort Otosan Akademi ile başladı. İçinde bulunduğumuz öğretim yılında ESTÜ- Ford Otosan, ESTÜ-Alp Havacılık, ESTÜ-Vitra, ESTÜ-ICI, ESTÜ-Başarsoft ve ESTÜ-NETCAD akademi programları olmak üzere 6 akademi programımız bulunuyor."

Firmalarla görüşmeler sürüyor

Şentürk, birçok firma ile iş birliği görüşmelerinin devam ettiğini, 2020-2021 akademik yılı başlangıcında ESTÜ-Ford Otosan Yazılım Ofisi'ni kurduklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Yazılım ofisinde bilgisayar mühendisliği bölümünden 6 öğrencimize yarı zamanlı istihdam olanağı sağlandı. Bu öğrencilerimiz mezun olduktan sonra tam zamanlı çalışma fırsatına erişim imkanı yakalayabilecek. Uygulamaya başladığımız diğer mezuniyet öncesi kariyer fırsatı da ESTÜ-ICI Akademi Programı ile akademi programlarına katılan öğrencilerimizin Proje Tabanlı Staj Programı kapsamında ilgili alanlarda ücretli staj yapmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 6 öğrencimize proje tabanlı staj imkanı sunuldu."

Prof. Dr. Şentürk, ESTÜ akademi programlarının üniversite-sektör iş birliği temelinde uzun dönemli sertifikalı eğitim programları olarak değerlendirebileceğini belirterek, programın diğer üniversitelerde de uygulandığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlerin kişisel ve mesleki becerilerinin gelişimine yönelik atılan her adımın Türkiye'nin geleceğine yapılan birer yatırım olduğunu aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

"Eğitim içeriği öğrencilerimizin kişisel gelişimine, profesyonel becerilerinin geliştirilmesine ve aynı zamanda belirli bir alanda mesleki becerilerini ve donanımını arttırmaya yönelik oluşturuluyor. Dolayısıyla akademi programlarımız, öğrencilerimizi profesyonel hayatlarına hazırlamanın yanında aynı zamanda sektörden uzmanlar ile bir araya geldikleri, kendilerini sektöre tanıtabilecekleri ve kariyer planlamaları ile ilgili sorularına yanıt bulabilecekleri bir platformdur. Sağlanan bu eğitim içeriği ve ölçme değerlendirme süreçleri sonucunda elde ettiği kazanımların öğrencilerimizin kariyer hayatlarında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum ve öğrencilerimize de en etkin şekilde faydalanmalarını tavsiye ediyorum."

ESTÜ'den akademi programlarıyla öğrencilere mezuniyet öncesi kariyer imkanı

YORUMLAR
500

Ford Otosan, Havacılık, Eskişehir, İstihdam, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji ESTÜ'den akademi programlarıyla öğrencilere mezuniyet öncesi kariyer imkanı - Son Dakika


Apple Türkiye'den dolar indirimi! iPhone 13'ün fiyatı yüzde 25 düştü, işte yeni fiyatlar Apple Türkiye'den dolar indirimi! iPhone 13'ün fiyatı yüzde 25 düştü, işte yeni fiyatlar         
10:20
Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köy! Vatandaşlar kardan tüneller yaparak hayatlarını sürdürüyor Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köy! Vatandaşlar kardan tüneller yaparak hayatlarını sürdürüyor         
10:19
ABD, Omicron varyantı yüzünden 200'den fazla uçuşu iptal etti ABD, Omicron varyantı yüzünden 200'den fazla uçuşu iptal etti         
10:17
Apple dolar kurundan sonra fiyatlarında indirim yaptı Apple dolar kurundan sonra fiyatlarında indirim yaptı         
10:04
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
"Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var "Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var         
09:00
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53

Son Dakika Haberleri
10:19 Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köy! Vatandaşlar kardan tüneller yaparak hayatlarını sürdürüyor
10:18 Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi
10:16 ABD, Omicron varyantı yüzünden 200'den fazla uçuşu iptal etti
10:04 Ameliyatlar durma noktasına gelmişti! Bakan Koca ödeme sözü verdi
10:04 Apple dolar kurundan sonra fiyatlarında indirim yaptı
09:56 Altı muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında sona gelindi
09:45 Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı
09:42 Altın ne kadar oldu? 24 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
09:27 Son Dakika! Bakanlık'tan kur korumalı TL vadeli mevduat açıklaması:Birden fazla kez yararlanılabilecek
09:24 Döviz kurlarında bugün: 24 Aralık 2021 Dolar, Euro, Sterlin fiyatları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 10:25:30. #1.13#
SON DAKİKA: ESTÜ'den akademi programlarıyla öğrencilere mezuniyet öncesi kariyer imkanı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement