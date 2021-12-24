ESTÜ'den akademi programlarıyla öğrencilere mezuniyet öncesi kariyer imkanı - Son Dakika

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) otomotivden yazılıma, havacılıktan seramiğe birçok sektörle yaptığı iş birlikleriyle öğrencilerine akademi programları hazırlıyor.

Kuruluşundan bu yana geçen 3 yıllık süreçte istihdam edilebilir ve nitelikli mezunlar vermek için çalışmalar yapan üniversitenin, Ford Otosan, Eczacıbaşı Vitra, Alp Havacılık, NETCAD, Başarsoft, ICI Teknoloji ile iş birlikleriyle 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde açılan programlarından 1238 öğrenci sertifika almaya hak kazandı.

ESTÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Sevil Şentürk, AA muhabirine, öğrencilerinin kariyer planlamaları ve mezuniyetten önce sektörden profesyoneller ile bağlantı kurmalarının akademi programlarının en önemli kazanımı olduğunu söyledi.

Sektörün kazanımının ise çalışmakta oldukları alanda öğrencilerine gerekli donanımları kazandırabilecekleri ve kurumsal stratejilerine uygun aday mezunlar yetiştirebilecekleri bir platform oluşturması olduğunu ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Akademi programlarımız genellikle iş birliği halinde bulunduğumuz firmanın insan kaynakları uzmanları tarafından takip edilmektedir. Ölçme değerlendirme süreçleri sonucunda programa katılan öğrencilerimiz, başarı sertifikalarının yanı sıra sektörün aday mezun programlarına katılma, uzun dönemli staj, üniversite-sektör iş birliği projelerine dahil olma gibi kariyer hayatlarına önemli katkılar sağlayan kazanımlar elde edebilmektedir. ESTÜ Akademi Programları ilk olarak 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde ESTÜ-Fort Otosan Akademi ile başladı. İçinde bulunduğumuz öğretim yılında ESTÜ- Ford Otosan, ESTÜ-Alp Havacılık, ESTÜ-Vitra, ESTÜ-ICI, ESTÜ-Başarsoft ve ESTÜ-NETCAD akademi programları olmak üzere 6 akademi programımız bulunuyor."

Firmalarla görüşmeler sürüyor

Şentürk, birçok firma ile iş birliği görüşmelerinin devam ettiğini, 2020-2021 akademik yılı başlangıcında ESTÜ-Ford Otosan Yazılım Ofisi'ni kurduklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Yazılım ofisinde bilgisayar mühendisliği bölümünden 6 öğrencimize yarı zamanlı istihdam olanağı sağlandı. Bu öğrencilerimiz mezun olduktan sonra tam zamanlı çalışma fırsatına erişim imkanı yakalayabilecek. Uygulamaya başladığımız diğer mezuniyet öncesi kariyer fırsatı da ESTÜ-ICI Akademi Programı ile akademi programlarına katılan öğrencilerimizin Proje Tabanlı Staj Programı kapsamında ilgili alanlarda ücretli staj yapmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 6 öğrencimize proje tabanlı staj imkanı sunuldu."

Prof. Dr. Şentürk, ESTÜ akademi programlarının üniversite-sektör iş birliği temelinde uzun dönemli sertifikalı eğitim programları olarak değerlendirebileceğini belirterek, programın diğer üniversitelerde de uygulandığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlerin kişisel ve mesleki becerilerinin gelişimine yönelik atılan her adımın Türkiye'nin geleceğine yapılan birer yatırım olduğunu aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

"Eğitim içeriği öğrencilerimizin kişisel gelişimine, profesyonel becerilerinin geliştirilmesine ve aynı zamanda belirli bir alanda mesleki becerilerini ve donanımını arttırmaya yönelik oluşturuluyor. Dolayısıyla akademi programlarımız, öğrencilerimizi profesyonel hayatlarına hazırlamanın yanında aynı zamanda sektörden uzmanlar ile bir araya geldikleri, kendilerini sektöre tanıtabilecekleri ve kariyer planlamaları ile ilgili sorularına yanıt bulabilecekleri bir platformdur. Sağlanan bu eğitim içeriği ve ölçme değerlendirme süreçleri sonucunda elde ettiği kazanımların öğrencilerimizin kariyer hayatlarında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum ve öğrencilerimize de en etkin şekilde faydalanmalarını tavsiye ediyorum."