Eterle bayıltıp ''İt gibi gebereceksin'' dediği karısını bıçakladı, sabaha kadar başında ölüm nöbeti tuttu - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde 15 Haziran tarihinde yaşanan olayda, ayrı yaşadığı eşi Soner K. ile 2 yıldır boşanma aşamasında olan Aslı K., sabah işe gitmek için kapıyı açtı. Elinde bıçakla kapıda bekleyen Soner K., eşini ağzını elleriyle kapayarak eve soktu. Belindeki tabancayı çıkaran Soner K., eşini "Bağırma, bağırırsan seni gebertirim" diyerek tehdit etti.

EŞİNE BOŞANMA PROTOKOLÜ İMZALATIP, ETERLE BAYILTTI

Evin salonunda akşama kadar konuştuğu eşine protokol imzalatan Soner K., bir ara Aslı K.'den su istedi. Mutfağa giden Aslı K.'nin arkasından giden Soner K., üzerinde eter bulunan bezi, eşinin ağzına ve burnuna bastırdı.

''İT GİBİ GEBERECEKSİN, KANIN AKACAK''

Direnen Aslı K.'yi itekleyerek yatak odasına götüren Soner K., burada eşinin başını göğsüne dayayıp, özür diledi. Bu sırada elindeki bıçağı eşinin karnına saplayan Soner K., "Gebereceksin, sen it gibi gebereceksin" dedikten sonra yarasına tampon yapmak isteyen Aslı K.'ye "Bırak kanayacak, kanın akacak, geberip gideceksin" diyerek engel oldu.

İNTİHAR NOTU YAZDIRIP, 14 TANSİYON HAPI İÇİRDİ

Eşine ''Ölümümden kendim sorumluyum'' notu yazdırıp imzalatan Soner K., Aslı K.'ye ayrıca 14 tansiyon hapı içirdi. Soner K., yarası yere temas edecek şekilde yüzüstü yatırdığı eşinin başında halsiz hale gelene kadar bekledi.

''ÖLMEDİ KARI'' DEYİP POŞETLE AĞZINI KAPATMIŞ

Soner K., nabzını kontrol ettiği eşinin yaşadığını görünce, "Ölmedi karı" diyerek hakaret etti, ardından Aslı K.'nin ağzını ve burnunu kapattı. Aslı K. eşine direnip, kollarını tırmalayınca bu kez poşetle eşinin ağzını kapattı. Soner K., sonrasında eşinin başında sabaha kadar bekledi.

DELİL KALMAMASI İÇİN EŞİNİN TIRNAKLARININ İÇİNİ TEMİZLEDİ

Sabah eşinin öldüğünü düşünen Soner K., önce bıçağı yanında getirdiği kimyasal maddeyle sildi. Aynı maddeyle delil kalmaması için eşinin tırnak içlerini temizleyen Soner K., evden çıkmadan önce de eline bıçağı tutuşturdu. Saat 09.30'da kendine gelen Aslı K., telefonla komşusunu arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Aslı K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, yakalanan Soner K. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan iddianamede, Soner K.'nin eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hakaret suçlarından cezalandırılmasını istedi. İddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ömür boyu hapsi istenen ve iddianamede üzerine atılı suçu kabul etmeyen Soner K., eşinin evinde kaldığını, sabah da evden çıkarak işe gittiğini söyledi.