Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Son Dakika

Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler

Etiler\'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
07.03.2026 10:54
İstanbul Etiler'de bir gece kulübünde çıkan yangından birkaç saat sonra işletmenin sahibi silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Cinayeti bir çetenin işlediği belirlenirken peş peşe yaşanan iki olayın bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

İstanbul Etiler'de 4 Şubat saat 06.00 sıralarında kan donduran olaylar yaşandı. İddiaya göre; müşterilerin mekandan ayrılmasının ardından bir kişi gece kulübünün önüne gelerek yanında getirdiği yanıcı maddeyi işletmenin giriş kısmına döktü.

GECE KULÜBÜNÜ ATEŞE VERDİ

Şüpheli daha sonra maddeyi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredeki kişiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

SAATLER SONRA İŞLETME SAHİBİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yangının ardından saatler sonra gece kulübünün sahibi silahlı saldırıya uğradı. Evinden çıktığı sırada hedef alınan 53 yaşındaki Yusuf Durmuş'a ateş açıldı.

Star Haber'in haberine göre; vücuduna dört kurşun isabet eden Durmuş ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYETİ ÇETE İŞLEMİŞ

Peş peşe yaşanan yangın ve cinayet olayları üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre Durmuş'un öldürülmesi olayında bir suç örgütünün rolü olduğu değerlendiriliyor.

Yetkililer, gece kulübünde çıkan yangının silahlı saldırıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

