Son Dakika Haberleri: Etiyopya'dan Sudan Açıklaması

Etiyopya'dan Sudan Açıklaması

1 saat önce

ADDİS Etiyopya, Sudan'daki siyasi gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, Sudan halkının bu zor zamanların üstesinden geleceğine olan inancını ifade etti.

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ADDİS Etiyopya, Sudan'daki siyasi gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, Sudan halkının bu zor zamanların üstesinden geleceğine olan inancını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "kardeş ülke" Sudan'daki gelişmelerin yakından izlendiğinin altı çizilerek, "Etiyopya, Sudan halkının bu zor zamanların üstesinden geleceğine olan güvenini beyan etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Etiyopya'nın, Sudan'ın egemenlik ve bağımsızlığına bütünüyle saygı duyduğuna işaret edilen açıklamada, "Sudan'daki tüm siyasi tarafların mevcut soruna barışçıl çözüm bulmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Etiyopya, Sudan halkının isteklerini anlamakta, saygı duymakta ve onlarla birlikte durmaktadır." mesajı paylaşıldı.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:00 Kaynak: AA
Etiyopya, Sudan, Güncel
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