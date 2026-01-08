Etiyopya ve Çin Arası İlişkiler Derinleşiyor

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi başkent Addis Ababa'daki Ulusal Saray'da kabul etti.

Etiyopya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Etiyopya ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ile bölgesel konular ele alındı.

Ahmed, altyapı, yeni enerji, yapay zeka ve denizcilik alanları başta olmak üzere Çin ile işbirliğinin geliştirilmesine hazır olduklarını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Vang ile Ahmed arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha ileri bir aşamaya taşınması gerekliliğinin ele alındığını bildirdi.

Ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin vurguladığı belirtilen açıklamada, altyapı, yeşil sanayiler ile Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki çalışmaların hızlandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, Vang'ın, Çinli şirketlerin yatırım yapması ve faaliyet göstermesi için elverişli bir ortam sağlanmasının iki ülke arasındaki işbirliğine katkı sunacağını belirttiği ifade edildi.

Vang'ın ayrıca Çin'in Afrika Boynuzu'nda barış, istikrar ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin desteklenmesinde yapıcı rol oynamaya istekli olduğu aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Vang'ın yeni yıl kapsamında Afrika'ya yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, Afrika'nın "uluslararası işbirliği için büyük bir sahne" olduğunu belirtti.

Mao, Çin'in Afrika ülkelerinin egemenliğine saygı temelinde kıtada barış, istikrar ve kalkınmaya daha fazla katkı sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, stratejik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan iki günlük resmi ziyaret kapsamında Etiyopya'da temaslarda bulunuyor.

Vang, Etiyopya'daki temaslarının ardından Somali ve Tanzanya'yı ziyaret etmesi, Afrika turunu ise 12 Ocak'ta Lesotho'da tamamlaması planlanıyor.