Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı - Son Dakika

Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı

Kars I·l Jandarma Komutanlıgˆınca 3 Kasım 2019 ve 29 Nisan 2020 tarihlerinde C¸emc¸e Madur alanında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden ele geçen silahların balistik incelemesi 4 olayı aydınlattı.

Kars I·l Jandarma Komutanlıgˆınca 3 Kasım 2019 ve 29 Nisan 2020 tarihlerinde C¸emc¸e Madur alanında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden ele geçen silahların balistik incelemesi 4 olayı aydınlattı.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, gu¨venlik gu¨c¸leri tarafından gerc¸ekles¸tirilen bas¸arılı operasyonlarda bir taraftan teröristler etkisiz hale getirilirken diğer taraftan ele geçirilen silah ve mühimmat üzerinde yapılan incelemeler, hainlerin katıldıkları kanlı eylemleri de açığa çıkarıyor.

Kars I·l Jandarma Komutanlıgˆınca 3 Kasım 2019 ve 29 Nisan 2020 tarihlerinde C¸emc¸e Madur alanında faaliyet go¨steren PKK/KCK tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi sonrasında tero¨ristlere ait ele gec¸en silahların balistik incelemesi tamamlandı.

Teröristlerin, 20 Kasım 2014'te Erzurum Tekman ilc¸esi Hacı O¨mer Mahallesi'nde 76 yas¸ındaki Mustafa Bingöl, 6 Temmuz 2015'te Mus¸ Bulanık I·lc¸esi Esen Tepe Mahallesi'nde 4 c¸ocuk babası Veysel C¸alı ve 22 Haziran 2019'da Kars Kagˆızman I·lc¸esi Yankıpınar ko¨yu¨ Kırkpınar mevkisinde c¸obanlık yapan 53 yas¸ındaki Su¨leyman Gülderen'i öldürdükleri ortaya çıktı.

Hainlerin söz konusu silahlarla 4 Agˆustos 2015'te S¸ırnak Gec¸itboyu ve Balveren ko¨yleri arasında yol araması yapan birligˆe saldırdıkları ve Jandarma Er Kadir Akpınar ile Gu¨venlik Korucusu Hasan Akyol'un yaralanması, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar ve Jandarma Er Abdulkadir Pektaş'ın şehit edilmesi olayının failleri oldukları da tespit edildi.

Jandarma, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı - Son Dakika
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