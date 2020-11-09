ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik'ten 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, "Atatürk, ulusumuza yeni ufuklar açan ve asil milletimizle omuz omuza verdiği mücadele ile tarihin seyrini değiştiren büyük bir liderdir" diyen Başkan Yücelik şu ifadeleri kullandı; "Atatürk, milletimizin verdiği destansı bağımsızlık mücadelesinin sembolü, Türk'ün sarsılmaz iradesi ve azminin ete kemiğe büründüğü bir şahsiyettir. Hayatını ülkesine adayan Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak ve onları yüceltmek milletimizin her ferdinin asli görevidir. Düşmanları tarafından yok edilmek istenilen bir ülkenin, verilen büyük mücadeleler sonucu çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebileceğini bütün dünyaya gösteren Atatürk, milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır."

Türk Milletinin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde tüm güçlükleri yenecek azim ve kararlılıkta olduğunu vurgulayan Başkan Yücelik mesajında şu görüşlere yer verdi; "Milletimizin asil evlatları, Atatürk, silah arkadaşları ve bu topraklar için canlarını veren aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin bir emaneti olan bu güzel vatan topraklarını sonsuza kadar canı, kanı pahasına koruyacaktır. Vefatından bugüne 82 yıl geçmesine rağmen onun emanetine gönülden bağlı bir neslin olduğunu görmek, gelecek adına hepimizi umutlandırıyor. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82'nci yıldönümünde saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." - ERZURUM