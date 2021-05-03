ETÜ'nün projeleri desteklenmeye devam ediyor - Son Dakika

ETÜ'nün projeleri desteklenmeye devam ediyor

03.05.2021 11:37
ETÜ'nün projeleri desteklenmeye devam ediyor, System.String[]

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve patent, uzaktan öğretim ile dijitalleşme, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk, üniversite-sanayi iş birliği, uluslararasılaşma gibi birçok alanlarda önemli adımlar atan Erzurum Teknik Üniversitesi, Yeni YÖK vizyonuna uygun olarak...

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve patent, uzaktan öğretim ile dijitalleşme, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk, üniversite-sanayi iş birliği, uluslararasılaşma gibi birçok alanlarda önemli adımlar atan Erzurum Teknik Üniversitesi, Yeni YÖK vizyonuna uygun olarak sürdürdüğü çalışmaların karşılığını almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 2021 yılının ilk çeyreğinde üretilen projelerin ulusal ve uluslararası fonlar tarafından desteklendiği Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Teknoloji Transfer Ofisi'nin yürütücülüğünü yaptığı "TTO Uzmanlarının Ar-Ge Ekosistemindeki Yetkinliklerinin Artırılması İçin Eğitimler" ve "Yerli Yünden Katma Değerli Ürün Eldesi İçin Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının Kurulması Fizibilitesi" Projeleri Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından destek almaya hak kazandı.

Yine Doç. Dr. Hüseyin Daştan'ın koordinatörlüğünü yaptığı "Intergenerational Learning for Adult Learners through STEAM: From the point of Hofstede's 6D Model (STEAM Plus)" Projesi Avrupa Birliği Erasmus Plus, MUCİTPARK Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Bilim Gönülleri Ağı (Mucitpark-Biga) Projesi ise Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) tarafından desteklenecek. Toplu Taşımada Trafik Eğitimi Projesi ile Doç. Dr. M. Yasin Çodur KUDAKA tarafından, DAP'ın İzinde Kalkınmanın Peşinde Eğitim Projesi ile Doç. Dr. Fatih Yıldırım ise DAP tarafından destek alacak.

3 Projenin Destekçisi TUBİTAK Oldu

Doç. Dr. Ömer Faruk Karataş'ın yürütücülüğünü yaptığı "miR-1825'in Baş ve Boyun Kanserinde In Vivo Tümörigenez Potansiyelinin Nude Fare Modellerinde İncelenmesi" ile Doç. Dr. Güven Turgut'un "Düzlem Dışı Simetri Kırılması Gösteren Polar Tek Tabaka Kalkojen Janus Yapıların Üretilmesi, Karakterizasyonu ve Potansiyel Uygulamalarının Araştırılması" TÜBİTAK 1001, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ateş'in koordinasyonundaki "Tek ve Çift Fazlı Akışlarda Ultrasonik Kavitasyon Etkili Direkt Daldırmalı Soğutma Tekniği Performansının İncelenmesi Projesi" TÜBİTAK 1002 kapsamında destek almaya hak kazandı.

Rektör Bülent Çakmak: "Elde Edilen Başarıların Tamamı ETÜ Ailesine Aittir"

2021 yılının ilk çeyreğinde ETÜ bünyesinde geliştirilen projelerin ulusal ve uluslararası fonlar tarafından desteklenmesi ve onaylanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, göreve geldikleri ilk günden itibaren araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve bölgesel kalkınmaya destek olacak projelere büyük önem verdiklerini ifade etti.

Bu doğrultuda yapılan her girişimi üniversitenin bütün imkanlarıyla desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Rektör Bülent Çakmak, özellikle son yıllarda elde edilen başarılı gidişatın tüm ETÜ ailesinin emeğiyle olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Elde edilen bu başarıları sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Uygulamaya geçirdiğimiz vizyon projelerinin geri dönüşlerini alıyor olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Bu vesileyle ETÜ'nün başarı çıtasını daha da yükseğe çıkarma misyonumuz etrafında yekvücut olan ETÜ ailesinin tüm mensuplarına bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum." - ERZURUM

ETÜ'nün projeleri desteklenmeye devam ediyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ETÜ'nün projeleri desteklenmeye devam ediyor - Son Dakika


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