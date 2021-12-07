EÜ'den "Geçmişten Günümüze İzmir'de Tıp" Konferansı - Son Dakika

Çevrimiçi olarak düzenlenen konferansa EÜ Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatma Yurt Onaran, EÜ Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEHAYMER) Müdürü Prof. Dr. Murat Olukman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansı EÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Emekli öğretim elemanı Dr. Eren Akçiçek verdi.

Geçmişten günümüze İzmir'deki tıp tarihinden ve hastanelerinden bahseden Dr. Akçiçek "İzmir'e, Amazonlar, Persler, Romalılar, Araplar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet farklı tarihlerde ev sahipliği yapmıştır. Bu açıdan İzmir çok önemli bir konuma sahiptir. 20. yüzyılın başlarında İzmir'de on altı adet hastane bulunmaktaydı. Hollanda Hastanesi, St. Antonie Katolik Hastanesi, Rum Hastanesi, İngiliz Hastanesi, Fransız Hastanesi bunlardan bazılarıdır. 1827 yılında kurulan Karataş Musevi Hastanesi günümüze kadar ayakta kalmış ve faaliyet göstermeye devam etmektedir. İzmir sağlık alanında önemli gelişmeler göstermiş ve ilklere imza atmıştır. 112 Acil Bisikletli Ekipler ilk İzmir'de faaliyet göstermiştir. Yenidoğan Ambulansı, Kanser İzleme ve Denetim Merkezi, kalite belgeli İlk sağlık Müdürlüğü bunlardan bazılarıdır. İzmir'deki ilkler turizmin ve sağlık turizminin gelişmesine de katkı sağlamıştır. İzmir, Türkiye'nin termal tesis sektörünün yüzde 10'unu elinde bulundurmaktadır. Yaşlı ve engelli bakımı ile medikal turizm açısından da önemli bir merkezdir. ABD'de tüp bebek tedavisi 15 bin dolar iken, Türkiye'de ortalama 3 bin dolar civarındadır. Sağlık turizmi alanında en fazla pay alacak şehirlerden birinin İzmir olduğunu düşünüyorum" dedi.

Dr. Akçiçek, "İzmir sağlıkta daima ilkleri ortaya koymuştur. Yenidoğan ambulansı, kanser izlem ve denetim merkezi ve kalite belgeli ilk Sağlık Müdürlüğü İzmir'de kurulmuştur. İzmir'in ileride kazanacak olduğu en önemli sağlık tesislerinden birisinin de bugün Bayraklı'da bulunan İzmir Şehir Hastanesi binaları olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Konferansın sonunda Dr. Akçiçek, katılımcıların sorularını cevapladı.