EÜ erişilebilirlik uygulamalarıyla öncü oluyor - Son Dakika

Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve sorunlara çözüm üretmek için Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde farkındalığı artırmak ve toplumsal bilinci aşılamak amacıyla her yıl dünyada ve Türkiye'de birçok etkinlik düzenleniyor. Ege Üniversitesi Engelsiz Ege Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle birimin çalışmaları ve bugüne yönelik farkındalığın artırılması ile ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe, "Engelsiz Ege Birimi kurulduğu günden itibaren öğrenciyi merkeze alan ve öğrencinin akranlarıyla eşit erişebileceği olanakları sunmayı amaçlıyor. Engelli öğrencilerimizin üniversite yaşamlarının her alanında eğitime tam katılımlarının sağlanması için tüm birimlerimiz arasında iş birliği sağlıyoruz. Birim olarak engelli öğrencilerin yanısıra, öğretim elemanları ve personele de eğitimler veriyoruz" dedi.

Engelsiz Ege Biriminden anlamlı projeler

EÜ olarak engelli öğrencilere yönelik erişilebilirliği temel alan çok fazla faaliyet yürüttüklerini ifade eden Doç. Dr. Piştav Akmeşe, "Görme engelli öğrencilerimize yönelik sesli kitap projemizi öğrenci ve akademisyenlerimizin desteği ile sürdürüyoruz. EÜ Merkez Kütüphanemizde kitap seslendirecek öğrenci ve akademisyenlerimize eğitim veriyoruz. Özellikle Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Necdet Budak'ın birimimize verdiği destekler, engelli öğrencilerimiz için daha erişilebilir bir kampüs yaşamı oluşturmayı sağlıyor. Sayın Rektörümüzün desteği ile üniversitemizin tüm web sayfasında sesli yönlendirme sistemi kuruldu. Ayrıca işitme engeline farkındalığa yönelik işaret dili farkındalık etkinlikleri, farklı birimlerde öğrenime devam eden engelli öğrencilerimize yönelik eğitim aldıkları fakülte ve yüksekokullarla iletişime geçerek akran mentorluğu uyguluyoruz. Birimimizin çalışmalarını sürdürülebilir kılmak adına bireysel izleme ve değerlendirme çalışmalarına önem veriyoruz " diye konuştu.

Doç. Dr. Piştav Akmeşe "Türkiye'de yasal düzenlemelere baktığımızda engelliler için yapılan tüm düzenlemelerin dünya standartlarına uygun olarak hazırlandığını görüyoruz. Engelli bireyler bu yasal düzenlemelerle haklarını daha iyi koruyor. Birim olarak engelli haklarını temel alıyor ve bu yönde çalışmaların öncüsü olmayı hedefliyoruz. Nitekim Üniversitemiz, YÖK'ün üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla verdiği 'Engelsiz Üniversite' ödüllerinde önemli başarılara imza attı. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi 'Mekânda Erişebilirlik' ile turuncu bayrak, Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi 'Eğitimde Erişebilirlik' ile yeşil bayrak bayrak ödüllerini aldı. Bölümlerimizin 4'ü de bir sonraki yıl için aday gösterildi" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Televizyonu'nda Dünya Engelliler Gününe özel 3 Aralık Cuma günü saat 13.00'de Doç. Dr. Piştav Akmeşe sunumuyla "Engelsiz Hayat" programı yayınlanacak.