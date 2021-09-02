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EÜ öğrenci topluluklarında yeni akademik dönem heyecanı - Son Dakika

EÜ öğrenci topluluklarında yeni akademik dönem heyecanı

02.09.2021 10:07
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Ege Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın desteği ile aktif olarak faaliyetlerini sürdüren 77 öğrenci topluluğu, yeni akademik döneme yüz yüze başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Ege Üniversitesinde (EÜ) öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlere aktif olarak katılması,serbest zamanlarını daha verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla kurulan öğrenci toplulukları, akademik yaşamın paydaşları olarak 11 Ekim'de yüz yüze başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi ailesi olarak öğrenci odaklı misyonumuz kapsamında öğrencilerimize kaliteli eğitim vermenin yanı sıra kendilerini geliştirebilecekleri pek çok yeni topluluk kurarak, sosyal ortam sunmayı da önemsiyoruz. Üniversite bünyesinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 77 öğrenci topluluğumuz bulunuyor. Akademik çalışmaların tamamlayıcı unsuru olan bu topluluklarımızın kampüs yaşamında ayrı bir yeri bulunuyor. Öğrenci topluluklarımız, bu anlamda üniversitemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal hayatına değer katan önemli çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Üniversitemiz toplulukları öğrencilerimize dinamik bir ortam sunuyor. Topluluklar sayesinde öğrencilerimiz, entelektüel ve sosyal becerilerini geliştiriyorlar. Farklı alanlarda profesyonellik kazanma imkân buluyorlar. Ar- Ge ve inovasyona dayalı proje yapma fikri ediniyorlar. İçinde bulunduğumuz salgın sürecine yönelik düzenlemelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda öğrenci topluluklarımıza yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebi ile topluluklarımız etkinliklerini geride bıraktığımız üç dönem de online olarak gerçekleştirdiler. Yeni dönemde öğrenci topluluklarımız ile yüz yüze pek çok faaliyet gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak topluma hizmet uygulamalarına yönelik sosyal sorumluluk projeleri yürüteceğiz. Öğrencilerimizin sosyal sorumluk almalarına, takım ruhlu kazanmalarına, iletişim becerilerini geliştirmelerine daha çok önem vereceğiz" dedi.

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Ekim, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel EÜ öğrenci topluluklarında yeni akademik dönem heyecanı - Son Dakika


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