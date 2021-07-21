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EURO 2020: İtalya'nın şampiyonluğu kutlamaları sonrası Roma'da Covid-19 vakaları 5 katına çıktı - Son Dakika
BBC

EURO 2020: İtalya'nın şampiyonluğu kutlamaları sonrası Roma'da Covid-19 vakaları 5 katına çıktı

21.07.2021 12:45
EURO 2020: İtalya'nın şampiyonluğu kutlamaları sonrası Roma'da Covid-19 vakaları 5 katına çıktı, System.String[]

İtalya'nın 11 Temmuz'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (Euro 2020) kazanmasının ardından başkent Roma'da koronavirüs vakaları yaklaşık 5 katına çıktı.

İtalya'nın 11 Temmuz'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (Euro 2020) kazanmasının ardından başkent Roma'da koronavirüs vakaları yaklaşık 5 katına çıktı.

Bölge sağlık sorumlusu 9 gün içinde görülen bu artışın nedeninin şampiyonluk kutlamaları olduğunu söyledi ve futbol federasyonunu suçladı.

Ülkede son olarak dün açıklanan Covid 19 verilerine göre Roma'da son bir günde 557 yeni vaka tespit edildi. EURO 2020 final maçının oynandığı 11 Temmuz'da ise kentteki yeni vaka sayısı 122'ydi.

Dün İtalya genelinde görülen 3558 vakanın yaklaşık 7'de biri başkentteydi. Final maçının oynandığı 11 Temmuz'da ülke genelindeki günlük vaka sayısı ise 1391'di.

Başkent Roma'daki vaka artışının ülke ortalaması üzerinde olması EURO 2020 kutlamalarıyla ilişkilendiriliyor. Roma'nın içinde yer aldığı Lazio Bölgesi'nin Sağlık İdaresi Sorumlusu Angelo D'Amato, bu artışın şampiyonluk kutlamalarından kaynaklandığını söyledi.

D'Amato dün bölgedeki son verileri açıklarken yaptığı konuşmada, vakalardaki artışı Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nın adıyla "Gravina etkisi" diye tanımladı. D'Amato, "Bir nevi Gravina etkisinin bedelini ödüyoruz" dedi.

Bölge sağlık yetkilisi, yine EURO 2020 kutlamaları nedeniyle vakaların gelecek birkaç gün içinde daha da artabileceği öngörüsünde bulundu.

Valilik 'tur izinsiz yapıldı' demişti

Futbol Federasyonu, özellikle şampiyonluk sonrası futbolcuların üstü açık bir otobüsle Roma'da tur atması sırasında oluşan kalabalıklar nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

İtalya Milli Takımı final maçının ertesi günü Roma'da başbakan ve cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş, bu törenlerin ardından kent caddelerinde şampiyonluk kupasıyla tur atmıştı.

12 Temmuz'daki bu şampiyonluk turu tartışmalara yol açmış, Roma Valiliği de turun izinsiz olarak yapıldığını açıklamıştı.

Roma Valisi Matteo Piantedosi, futbol federasyonu ile yaptıkları görüşmelerde turun açık otobüsle yapılmasına izin vermediklerini ancak "anlaşmalara uyulmadığını" söylemişti.

Vali Piantedosi, milli takım oyuncuları Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'nin alandaki güvenlik görevlilerine ısrarları üzerine açık otobüsle tur atıldığını belirtmişti.

Roma'daki vaka artışları bugünkü gazetelerin baş sayfalarında yer aldı, Il Mattino gazetesi "Chiellini ve Bonucci'nin istediği tur sonrası Roma'da vaka patlaması" başlığını attı.

Aşılılar arasında enfekte olanlar 10 kat az

Öte yandan Lazio bölgesi sağlık yetkilisi Angelo D'Amato, EURO 2020 sonrası görülen yeni vakaların ağırlıkla henüz aşı yaptırmamış gençlerden oluştuğunu ve hastaneye yatış oranlarının düşük olduğunu da belirtti.

D'Amato, "Bu da bir kez daha aşı yaptırmanın ve sürü bağışıklığına ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

İtalya'da koronavirüs verilerinin toplanmasından sorumlu Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) tarafından yapılan açıklamada da, aşılananlar arasında enfekte olanların oranının aşılanmayanlara kıyasla çok düşük olduğu belirtildi.

Enstitünün verilerine göre aşı yaptırmış olanlarda enfekte olanların oranı (insidans), aşısız olanlara kıyasla yaklaşık 10 kat daha az.

Yüksek Sağlık Enstitüsü bu verinin "aşılamanın ne kadar etkili olduğunu teyit ettiğini" vurguladı.

Enstitü'nün açıklamasında, "Tüm aşılarda olduğu gibi Covid 19 aşısı da aşılanan bireylerin yüzde 100'ünü korumuyor. Şu anda, Covid-19 aşısının tam doz yapılması halinde enfeksiyondan yüzde 88, hastaneye yatmaktan yüzde 94, yoğun bakımdan yüzde 97 ve hastalığın ölümle sonuçlanmasından yüzde 96 oranında koruduğunu biliyoruz" denildi.

İtalya'da Covid 19'a karşı Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşıları uygulanıyor.

60 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 62 milyon doz aşı yapıldı. Her iki doz aşıyı yaptıranların sayısı ise 28 milyonu geçti. Aşı dozlarını tamamlayanların sayısı, ülkedeki 12 yaş üstü nüfusun yüzde 52'sine denk geliyor.

EURO 2020: İtalya'nın şampiyonluğu kutlamaları sonrası Roma'da Covid-19 vakaları 5 katına çıktı
EURO 2020: İtalya'nın şampiyonluğu kutlamaları sonrası Roma'da Covid-19 vakaları 5 katına çıktı
EURO 2020: İtalya'nın şampiyonluğu kutlamaları sonrası Roma'da Covid-19 vakaları 5 katına çıktı

Koronavirüs, Euro 2020, İtalya, Roma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya EURO 2020: İtalya'nın şampiyonluğu kutlamaları sonrası Roma'da Covid-19 vakaları 5 katına çıktı - Son Dakika Dünya

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