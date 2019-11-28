Son Dakika Haberleri: Ev, iş yerine döndü 'İncir ağacı'na dokunulmadı
Son Dakika Genel Ev, iş yerine döndü 'İncir ağacı'na dokunulmadı - Son Dakika

Ev, iş yerine döndü 'İncir ağacı'na dokunulmadı

6 saat önce

Ev, iş yerine döndü 'İncir ağacı'na dokunulmadı Kahramanmaraş'ta tavandan üst kattaki evin balkonuna çıkan incir ağacı görenleri şaşırtıyorKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir mobilyacı dükkanında büyüyen incir ağacı iş yeri üstündeki evin balkonundan çatıya kadar yükseliyor.

Ev, iş yerine döndü 'İncir ağacı'na dokunulmadı

Kahramanmaraş'ta tavandan üst kattaki evin balkonuna çıkan incir ağacı görenleri şaşırtıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir mobilyacı dükkanında büyüyen incir ağacı iş yeri üstündeki evin balkonundan çatıya kadar yükseliyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesindeki daha önce yeri ev olan mobilya dükkanının içinde büyüyen incir ağacı 40 yılı aşkındır ayakta duruyor. İncir ağacını kesmeye kıyamayan mobilyacı Remzi Yalçınkaya (81), dükkanın tavanından delik açarak ağacın dışarı çıkmasını sağladı. Mevsiminde meyvesi de yenilen incir ağacı üst kattaki evin balkonundan çıkarak çatıya kadar yükseliyor.

Aynı zamanda Kore gazisi olan Remzi Yalçınkaya'nın vefat etmesinden sonra oğlu Mehmet Yalçınkaya'nın işlettiği mobilyacı dükkanında çalışan Sedat Karabörk, "Burası daha önce evdi ve biz atölyeye çevirdik. Ağacın etrafını toparladık ve bakımını yaptık. İncir ağacının meyvesi de var ve kesilmemesine gönlümüz razı olmadı ağaçta büyüdükçe büyüdü" diye konuştu.

İş yerinde çalışan Serhat Çolak isimli bir genç ise, "Ben ilk görünce dikkatimi çekti ve ağacın etrafını açtık bakımlarını yapıyoruz ve meyvesi de oluyor. Bu ağacı gören insanlar şaşırıyor gören bir kere daha bakıyor ve fotoğrafta çektiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Ev, iş yerine döndü 'İncir ağacı'na dokunulmadı

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Sakarya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:58 Kaynak: İHA
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