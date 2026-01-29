Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu - Son Dakika
Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

29.01.2026 11:14
Denizli'de bir ev sahibinin dairesini kiraya vermek için açtığı ilana yazdığı sayfalarca kural tepki topladı. Ev sahibinin kuralları arasında, en fazla bir çocuk sahibi olma, aileden en az bir kişinin memur olması, mutfakta kirli bulaşık bırakılmaması ve 50 günde bir teftiş etme şartı dikkat çekti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan 3+1 daire için açılan kiralık ilanında, ev sahibinin kiracı adaylarından talep ettiği koşullar dikkat çekti. Ev sahibinin ilanda sayfa sayfa belirttiği kurallar arasında, aileden en az birinin memur olma ve 50 günde bir teftişe gelme şartı dikkat çekti.

ÇOCUK ŞARTI BİLE VERDİ

İlan açıklamasında, en fazla bir çocuğu bulunan ailelerin tercih edileceği ifade edildi. Evde sigara içmenin kesinlikle yasak olduğu belirtilirken, aile bireylerinin tamamının sigara kullanmayan kişiler olması gerektiği vurgulandı. Eve gelen misafirlerin ise yalnızca balkonda sigara içebileceği kaydedildi.

"MUTFAKTA KİRLİ BULAŞIK BIRAKILMAMALI"

Ev sahibinin şartları bununla da sınırlı kalmadı. Mutfak tezgâhı üzerinde kirli bulaşık bırakılmaması ve tezgahın ıslak halde bırakılmaması zorunlu tutuldu. Kira ödemesinin iki gün gecikmesi durumunda ihtarname gönderileceği ifade edildi.

50 GÜNDE 1 TEFTİŞ YAPMAK İSTEDİ

İlanda yer alan bir diğer dikkat çeken maddeye göre, ev sahibi 50 günde bir, kiracının müsait olduğu bir zamanda daireyi kontrol etmek amacıyla 15 dakikalık ziyaret gerçekleştireceğini belirtmesi tepki çekti. Bu ziyaretlerin sözleşme kapsamında yapılacağı belirtildi.

İLAN TARTIŞMA YARATTI

Sayfalar dolusu şart içeren ilan, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı ilanı özel hayata müdahale olarak değerlendirdi. Bazı kullanıcılar ise artan kiracı-ev sahibi sorunlarının bu tür ilanların artmasına neden olduğunu savundu. Sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından ev sahibinin ilanı kaldırdığı görüldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • maximusti35 maximusti35:
    haftada bir gelip ters yatırıp düz sevsin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
