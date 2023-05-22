Ev sahibiyle anlaşamayan kiracı, yaşadıklarını evin pencerelerine astı - Son Dakika
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Ev sahibiyle anlaşamayan kiracı, yaşadıklarını evin pencerelerine astı

Ev sahibiyle anlaşamayan kiracı, yaşadıklarını evin pencerelerine astı

22.05.2023 21:45

Dört yıldır oturduğu evinin sahibi tarafından haksızlığa uğradığını söyleyerek evden çıkarıldığını iddia eden kiracı Hasan Şengün, yaşadığı süreci kağıtlara yazarak, çıkarıldığı evin pencerelerine astı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşayan Hasan Şengün, dört yıl önce aylık 1.650 TL karşılığında ev sahibiyle anlaşıp sözleşme imzalayarak evi tuttu. Bir süre sonra 2 bin liraya yükselen kirasını aksatmadan düzenli olarak ev sahibine elden ödeyen Şengün, ay sonunda ev sahibinin kira için 8 bin TL istediğini söyledi.

EV SAHİBİ, 4 YIL BOYUNCA ÖDEME ALMADIĞINI İDDİA ETTİ

Dört yıldır aynı evde ikamet eden Şengün, ev sahibine bu fiyatı karşılayamayacağını, ödeyebileceği son rakamın 4 bin TL olduğunu söyledi. Kiracısının teklifini kabul etmeyen ev sahibi, Şengün'ün dört yıl boyunca kira ödemediğini iddia ederek dava açtı.

Ev sahibiyle anlaşamayan kiracı, yaşadıklarını evin pencerelerine astı

Ev sahibinin yaptığını düşündüğü haksızlık karşısında hukuk mücadelesi başlatan Şengün, olayı şöyle anlattı: "Ben apartmanın balkonunda kağıtları yapıştırdım. Kendimi ifade etmek için bunları yaptım. Ben bu apartmanda 15 sene kaldım. 7 sene başka dairede, 4 sene de en son oturduğum dairemde kaldım.

"EV SAHİBİMLE ÇOK SAMİMİYDİK"

Ev sahibim olan kadın 'kirayı elden vereceksin' dedi, ben de hep elden verdim kiralarımı. Ev sahibimle çok samimiydik. Biz de samimiyetine dayanarak 3 sene kirasını ayın 15'inde elden verdik. Sonra kiramı 8 bin lira yapacağını söyledi."

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Hasan Şengün, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev sahibiyle anlaşamayan kiracı, yaşadıklarını evin pencerelerine astı - Son Dakika


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