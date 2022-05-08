EV VAADİ İLE DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA EYLEM YAPTILAR - Son Dakika

GAZİANTEP'te inşaat firması tarafından dolandırıldığını öne süren bir grup, çocuklarıyla meydanda eylem yaparak, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Gaziantep'te bir inşaat firmasının Beylerbeyi ve Yeditepe mahallelerinde gerçekleştireceğini belirttiği konut projesinden ev almak isteyen 300 kişi başvuruda bulundu. Yaklaşık 3 yıl önce peşinat yatıranlar, aradan geçen süre içerisinde inşaata başlanmaması üzerine firma hakkında suç duyurusu yaptı. Mağdur olduğunu öne süren 50 kişilik grup, öğle saatlerinde çocuklarıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda eylemde bulundu.

'DOLANDIRILDIĞIMIZI SON 1 YILDA ÖĞRENDİK'

Dolandırılarak mağdur edildiklerini söyleyen grup adına konuşan Hacı Çiçek, "Şirket bundan 3 yıl önce insanları ev yapma vaadi ile dolandırdı. Biz dolandırıldığımızı son bir yılda öğrendik. Şirketin amacı Yeditepe ve Beylerbeyi projesinden ev verme vaadiyle dolandırmaktır. 100 bin, 200 bin lira veren mağdurlar var. İnşaatlar bir türlü ilerlemedi ve dolandırıldığımızı anladık. Hakkımız olan evlerimizi talep ettik, şirket sahibi ve ortağı da dolandırıldıklarını söylüyorlar. Ortada 60 milyon liralık bir dolandırıcılık var. 300 kişinin dolandırılması söz konusu ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.