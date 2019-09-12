Ev yangınında bir kişi zehirlendi
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İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi üzerinde 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:36 Kaynak: İHA
İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi üzerinde 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlendi.
Yangın, akşam saatlerinde Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi üzerinde 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatak odasında çıktığı belirtilen yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında ev sahibi İ.A. yoğun dumandan zehirlendi. İ.A. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR
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