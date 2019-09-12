Son Dakika Haberleri: Ev yangınında bir kişi zehirlendi
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Ev yangınında bir kişi zehirlendi

47 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi üzerinde 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlendi.

Ev yangınında bir kişi zehirlendi, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi üzerinde 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlendi.


Yangın, akşam saatlerinde Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi üzerinde 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatak odasında çıktığı belirtilen yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında ev sahibi İ.A. yoğun dumandan zehirlendi. İ.A. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Çandarlı, Dikili, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:36 Kaynak: İHA
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