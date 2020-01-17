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Evcil hayvanlara kilisede kutsama merasimi
6 saat önce
Yeni yılı sağlıklı ve güvende geçirmeleri için kediler, köpekler ve diğer hayvanlar İspanya'da hayvanların koruyucu azizi olarak kabul edilen San Antuan bayramında rahipler tarafından kutsandı
İspanya'nın başkenti Madrid'de çok sayıda Katolik, evcil hayvanlarını kiliseye götürerek kutsal suyla takdis ettirdi.
Yeni yılı sağlıklı ve güvende geçirmeleri için kediler, köpekler ve diğer hayvanlar İspanya'da hayvanların koruyucu azizi olarak kabul edilen San Antuan bayramında rahipler tarafından kutsandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:13
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