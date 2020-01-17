Evcil hayvanlara kilisede kutsama merasimi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Evcil hayvanlara kilisede kutsama merasimi - Son Dakika Dünya

Evcil hayvanlara kilisede kutsama merasimi

6 saat önce

Yeni yılı sağlıklı ve güvende geçirmeleri için kediler, köpekler ve diğer hayvanlar İspanya'da hayvanların koruyucu azizi olarak kabul edilen San Antuan bayramında rahipler tarafından kutsandı

Evcil hayvanlara kilisede kutsama merasimi, System.String[]

İspanya'nın başkenti Madrid'de çok sayıda Katolik, evcil hayvanlarını kiliseye götürerek kutsal suyla takdis ettirdi.


Yeni yılı sağlıklı ve güvende geçirmeleri için kediler, köpekler ve diğer hayvanlar İspanya'da hayvanların koruyucu azizi olarak kabul edilen San Antuan bayramında rahipler tarafından kutsandı.

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İspanya, Madrid, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:13 
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