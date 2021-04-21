Evde 2,5 lira maliyetle Ramazan pidesi tarifi - Son Dakika

Evde 2,5 lira maliyetle Ramazan pidesi tarifi

21.04.2021 10:28
Evde 2,5 lira maliyetle Ramazan pidesi tarifi, System.String[]

Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan pidenin evlerde de en az fırındaki kadar lezzetli yapılabileceğini dile getiren Öğretim Görevlisi Elif Zeynep Özer, 2,5 lira maliyetle Ramazan pidesi yapmanın püf noktalarını paylaştı.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan pidenin evlerde de en az fırındaki kadar lezzetli yapılabileceğini dile getiren Öğretim Görevlisi Elif Zeynep Özer, 2,5 lira maliyetle Ramazan pidesi yapmanın püf noktalarını paylaştı. Özer, aynı zamanda Osmanlı şerbeti tarifi de verdi.

Ramazan ayıyla birlikte, fırınlardaki pide kuyruğu da başladı. Koronavirüs salgını döneminde pide kuyruğunda, sosyal mesafe kuralları dışına çıkarak pide almak için beklemek yerine; evde sağlıklı, lezzetli ve ekonomik Ramazan pidesi yapmanın mümkün olduğunu ve iftara dakikalar kala hazır olabilecek sıcacık pidenin pratik bir şekilde yapılabileceğini dile getiren Elif Zeynep Özer, Ramazan pidesi ve Osmanlı şerbeti tarifi paylaştı. Özer, "Ramazan pidesini evde kolayca yapabilmek mümkün ve maliyeti de oldukça uyguna geliyor. 1 pide 2,5 liraya mal olmuş oluyor. İçerisinde sadece, un, tuz, maya ve su bulunuyor. Osmanlı şerbetinde ise demirhindi, defne yaprağı, tarçın ve karanfil kullandık. Şerbetin bardağı da 1 liraya denk geliyor" diye konuştu.

RAMAZAN PİDESİNİN PÜF NOKTASI 'BEKLEMEK'

Ramazan pidesinin evde yapımının yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü ancak hamura işlem yapma kısmında sadece 15 dakika emek harcandığını dile getiren Özer, önemli olanın mayalanma süresini beklemek olduğunu söyledi. Ayrıca unun ekmek unu olmasının, pide lezzetini yakalamada önemli olduğunu vurguladı.

Özer, pidenin reçetesini paylaştı:

Ön mayalama için; 1 paket veya 10 gram instant (kuru) maya, 1 tatlı kaşığı şeker veya 1 tatlı kaşığı bal, 5 adet tepeleme tatlı kaşığı elenmiş un, yarım tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı ılık su. Tüm malzemeler karıştırıldıktan sonra elde edilen hamuru soğuk olmayan bir ortam ısısında 1 saat mayalanmaya almalıyız.

Ana hamur için; 5-6 su bardağı elenmiş un, 2.5 su bardağı ılık su, yarım tatlı kaşığı tuzu karıştırarak ana hamuru elde ediyoruz ve içerisine ön mayalama işleminde elde ettiğimiz hamuru ekleyerek homojen hale getiriyoruz. Ardından hamuru streç filmle kaplayarak sıcak bir ortamda 1 saat dinlendiriyoruz.

Üzeri için; 2 yumurta sarısı, 2 çay kaşığı pekmez, çörek otu, susam.

Bekleyen ana hamurun ardından pidenin çevresine ve içine parmak uçlarımızla baklava dilimi  şekli veriyoruz. Ardından yumurta sarısı ve pekmezi karıştırarak üzerine sürüyoruz. Daha sonra da çörek otu ve susamı ekliyoruz. Pidenin tam olarak lezzetini yakalayabilmek için pideye şekil vermeden önce zemine veya pidenin pişeceği zemine kepek serpip üzerine pideyi yerleştiriyoruz. Pideyi önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında, 18 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.

SİNDİRİME DE FAYDALI; DOLAPTA 1 AY, DONDURUCUDA 6 AY MUHAFAZA EDİLEBİLİR

Sağlıklı ve sindirime faydalı olarak bilinen Osmanlı şerbetinin de tarifini paylaşan Özer, "Konsantre hali yaklaşık 1 ay kadar dolapta durabiliyor. Osmanlı şerbeti; mide asidini dengeler. Sindirim sistemi ve bağırsaklara faydalıdır. Ancak her gıdanın çok sık ve fazla tüketildiğinde sağlığımıza zarar vermesi gibi; şerbeti de aşırı derecede tüketmek aynı şekilde sağlık dengesini bozabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin biraz daha hassas yaklaşması ve dikkat etmesi gerekiyor. Bir soda ferahlığını bize çok daha sağlıklı yollarla verebilecek bir içecek" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Elif Zeynep Özer, "Osmanlı şerbetinde demirhindi (Hint hurması), defne yaprağı, tarçın ve karanfil kullandık. 1 litre kaynamış suyun içerisine 200 gram demirhindi, 1 adet tarçın, 5 adet karanfil ve parçalar halinde 1 adet defne yaprağı, 1 su bardağı şeker koyuyoruz. Bu karışımı lezzet algımıza göre taze zencefil, anason gibi gıdalar ekleyerek çeşitlendirebiliriz. Bunların içine arzuya göre şeker yerine bal ilave edebiliriz. Rafine şeker kullanılmadığı durumda; şerbet ısısını kaybettikten sonra 1 bardak rafine şekerin eş değeri olarak ortalama 4-5 yemek kaşığı bal eklenip karıştırılarak tatlandırılabilir. Soğuk tüketilen ferahlatıcı bu şerbetin de maliyeti oldukça uygun. Elde ettiğimiz 1 litrelik Osmanlı şerbetine 1 litre daha su ekleyerek 8 bardak kadar şerbet elde ediyoruz. Bunun da bardağı 1 liraya denk geliyor" ifadelerini kullandı.


Evde 2,5 lira maliyetle Ramazan pidesi tarifi
Evde 2,5 lira maliyetle Ramazan pidesi tarifi
Evde 2,5 lira maliyetle Ramazan pidesi tarifi
Evde 2,5 lira maliyetle Ramazan pidesi tarifi

Öğretim Görevlisi, Koronavirüs, Osmanlı, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evde 2,5 lira maliyetle Ramazan pidesi tarifi - Son Dakika


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