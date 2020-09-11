Evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı - Son Dakika

Evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı

BURSA'da bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yakınlardaki ormanlık alana sıçradı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ne bağlı Şehit Kalkancı Sokak üzerinde bulunan bir evde saat 16.30 sıralarında çıktı. Kısa sürede alevler, evin yakınındaki ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 7 dönüm ağaçlık alan ile bir marangoz atölyesi zarar gördü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.