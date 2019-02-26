Son Dakika Haberleri: Evde Doğal Diş Macunu Nasıl Yapılır? (Kuru Dudaklar ve Diş Bakımı Hakkında Her Şey)

Evde Doğal Diş Macunu Nasıl Yapılır? (Kuru Dudaklar ve Diş Bakımı Hakkında Her Şey)

55 dakika önce

Bugün evde hem ekonomik hem de sağlıklı ağız, diş ve dudak bakımı yapıyoruz.

Bugün evde hem ekonomik hem de sağlıklı ağız, diş ve dudak bakımı yapıyoruz. Çok basit malzemelerle evde kolaylıkla kendi diş macununuzu yapabileceksiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:09 Kaynak: Youtube

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