'Evde hanım dışarıda devlet sigara içirmiyor, bırakacağım' - Son Dakika

'Evde hanım dışarıda devlet sigara içirmiyor, bırakacağım'

03.12.2020 10:15
'Evde hanım dışarıda devlet sigara içirmiyor, bırakacağım', System.String[]

TÜRKİYE'yi etkisi altına koronavirüs, vaka sayılarının artması üzerine kapalı mekanlardan sonra açık alanlarda da sigara içilmesinin yasaklanması sigara satışlarını azalttı.

TÜRKİYE'yi etkisi altına koronavirüs, vaka sayılarının artması üzerine kapalı mekanlardan sonra açık alanlarda da sigara içilmesinin yasaklanması sigara satışlarını azalttı. Erzurum'da sigara tiryakileri, evde hanımlarının dışarıda ise devletin yasakladığı sigarayı bırakmayı düşündüklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 11 Kasım 2020 tarihli genelgede yer alan, 'Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı' kararının ardından halka açık alanlarda da sigara içilmesinin önüne geçildi. 2007 yılında kapalı mekanlarda yasaklanmasının ardından şimdi de açık alanlarda sigara içemeyen tiryakiler, çareyi bırakmakta bulunca sigara satışlarında da azalmalar görüldü. Duman avcılığı yapan polis memurları, halka açık yerlerde sürekli anons geçip devriye gezerek kimseye göz açtırmıyor. Sigara kullanan kişilerin, taşıyıcı olabilme ihtimaline karşı bulaş riskini azaltmak için kısıtlamaların getirilmesi en çok tiryakileri üzdü. Sigarayı bırakmak isteyen içiciler de yasakları fırsat bilerek yıllarca kullandıkları sigara paketlerini bir köşeye fırlattı. Koronavirüs salgınında sigara içen kişilerin, hastalık sürecini daha zor atlattığı ortaya çıkınca bir de üzerine kısıtlamaların da gelmesi tiryakilere sigarayı bırakmaya itti.

YASAKLAR YÜZÜNDEN BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORDışarıdaki kısıtlamalardan sonra evde de eşlerinin baskısından dolayı sigara içemez hale geldiklerini söyleyen Osman Dadaşoğlu (53), "20 yıldır sigara içiyorum. Dışarda içmeye devlet, evde de hanım bırakmıyor. Eskiden günde 2 paket sigara içerdim şimdi ise tek tük içebiliyorum. Durum böyle devam ederse tek çare bırakmak olacak. Sigarayı içecek mekan kalmadı" dedi.'SİGARANIN KORONAVİRÜSÜ YAYACAĞINI ZANNETMİYORUM'Sigaranın koronavirüsü yaydığına inanmadığını ve kısıtlamalarla birlikte sigara ile yollarını ayırmayı düşündüğünü söyleyen vatandaşlardan Ömer Kılıç (26), "4 yıldır sigara kullanıyorum. Tabii ki insanlar için zararlı ama kullanan insanlar için de belli bir mekan tahsis etmeleri gerekiyordu. Kapalı alanlarda yasaktı, artık açık alanlarda da yasak. Bırakmak istiyoruz ama bırakamıyoruz. İnşallah virüsün bittiği günlerde rahat rahat içebiliriz. Özendirmiş olmayayım ama insanların keyfinden taviz vermesi çok sıkıntılı bir durum zaten kötü bir dönemden geçiriyoruz. Sadece sigaranın virüsü yaydığını düşünmüyorum. Belli başlı tedbirleri zaten alınmıştı. Milyonlarca insan sokakta geziyor ve ben sadece sigaranın koronavirüsü yayacağını hiç zannetmiyorum. Artık ne tat alabiliyoruz ne de zevk, yılbaşı da yaklaşıyor muhtemelen zam gelecek. Mecbur sigarayı bırakmayı düşünmeye başladık" diye konuştu.'HAYAT DAHA GÜZEL'30 yıl sigara içtikten sonra 6 yıl önce sigarayı bıraktığı için rahat bir nefes aldığını ifade eden Mehmet Aslan ise "Alınan kısıtlama kararlarını çok yerinde buluyorum. Ben 30 yıl sigara kullandım ama hiç bir faydası olmadı. 6 yıldır tamamen bıraktım ve çok şükür rahat bir nefes alabiliyorum. Alınan kararlar, beni çok memnun etti. Hatta sigarayı ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Yaşamak daha güzel herkes bunun kıymetini bilmeli" dedi.

'Evde hanım dışarıda devlet sigara içirmiyor, bırakacağım'
'Evde hanım dışarıda devlet sigara içirmiyor, bırakacağım'
'Evde hanım dışarıda devlet sigara içirmiyor, bırakacağım'
'Evde hanım dışarıda devlet sigara içirmiyor, bırakacağım'

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Erzurum, Sigara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Evde hanım dışarıda devlet sigara içirmiyor, bırakacağım' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Son seçim anketinde en büyük sürprizi MHP yaptı Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi
Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:22
Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu         
09:59
Alman ve İspanyol basını, İrfan Can Kahveci'yi öve öve bitiremedi Alman ve İspanyol basını, İrfan Can Kahveci'yi öve öve bitiremedi         
09:53
'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı 'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı         
09:14
Bursa'da ekipler düdük çalarak karantinadaki vatandaşları denetliyor Bursa'da ekipler düdük çalarak karantinadaki vatandaşları denetliyor         
09:13
Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem         
08:51
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı         
08:18
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti         
00:14
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi         
19:05
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 10:28:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Evde hanım dışarıda devlet sigara içirmiyor, bırakacağım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei