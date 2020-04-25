'Evde kal ama kilolu kalma' diyerek sebze tüketiminie dikkat çekti - Son Dakika

'Evde kal ama kilolu kalma' diyerek sebze tüketiminie dikkat çekti

*- Antalyalı diyetisyen Fatma Altıntaş Kaplan, koronavirus tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan vatandaşların yeni hobiler edinerek mutfakta ekmek, kek, pasta börek gibi ürünler yaptığını anlattı.

*- Sosyal medyada birbirine meydan okuyan vatandaşların her geçen gün yeni tarifler denediğini söyleyen Kaplan, fazla karbonhidrat tüketiminin obeziteye yol açabileceğini hatırlatarak sebze tüketiminin önemine vurgu yaptı.

Çin'de ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar evde kal çağrılarına kulak verdi. Evde kalıp kendine yeni hobiler edinen vatandaşlar sosyal medyada bir hareket başlatıp evde ekmek, pasta, börek, poğaça gibi ürünler yapımına merak sardı. Diyetisyen Fatma Altıntaş Kaplan ise evde hamur işi yapan kişilere önemli uyarılarda bulundu. Fazla karbonhidrat tüketiminin ileride yağlanma oluşturup obeziteye kadar yol açabileceğini söyleyen Kaplan, vatandaşlara aşırıya kaçmayın uyarısını yaptı. Düzenli sebze tüketiminin önemine vurgu yapan Fatma Altıntaş Kaplan, evde egzersiz yaparak hareketli kalın tavsiyesinde bulundu.

OBEZİTEYE NEDEN OLABİLİR

Fatma Altıntaş Kaplan, 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların mutfakta her geçen gün yeni tarifler denediğini anlattı. Kaplan, "Pasta, börek, çörek gibi ürünlerin yapımına yoğunlaşanlarda artış var. Evde yapılan mayalanmış ekmekler bizim için aslında oldukça sağlıklı olacaktır fakat bunların aşırı tüketimi ise bizim fazla enerji almamıza neden olacaktır. Önümüzdeki aylarda yine normal günlerimize döndüğümüzde bunların fazla kilo olarak karşımıza çıkacağını unutmamız gerekiyor. Evde yapılan börek, pasta, ekmek gibi ürünler özellikle yüksek oranda yağ, şeker ve un içermektedir. Beyaz un kullanımı çok artmaktadır. Bu da bireylerde zamanla yağlanmaya obezitede artışa neden olabilir" dedi.

EKMEK TÜKETİMİNE DİKKAT

Evde ekmek yapımını önerdiğini hatırlatan Fatma Altıntaş Kaplan, "Fakat burada limiti çok açmamak lazım. Sağlıklı bireyler için günlük öğünlere eklenmiş 1- 2 dilim ekmek bizim için idealdir. Tabi bu da bireylerde farklılık gösterebilir. Ancak ekmeklerde de mümkün olduğunca kompleks karbonhidrat dediğimiz en az işlem görmüş unlardan yapılmış daha çok çavdarlı, kepekli, tam buğday unundan yapılmış ekmekleri tercih etmek önemlidir. Eğer sofranızda bulgur, erişte, makarna da varsa ekmek tüketimini biraz daha sınırlandırmanız uygun olacaktır" diye konuştu.

SALGINA KARŞI KORUYUCU ÖNLEM

Sağlıklı beslenme önerilerinde bulundan Kaplan, bütün besinlerin sofrada dengeli bir şekilde bulunması gerektiğini söyledi. Koronavirüse karşı tek bir besin olmadığına vurgu yapan Fatma Altıntaş Kaplan, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Bilim Kurulu üyeleri de sadece sağlıklı beslenmeye devam etmemizi, mümkün olduğunca sosyal izolasyon kurallarına uymamızı, yeteri kadar su içmemizi ve mümkün olduğu kadar evde egzersiz yapmamızı önermektedir. Tüm bu tedbirler hem bağışıklık sistemimizi güçlendirmekte hem de bu salgına karşı koruyucu önlem olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

UYKU DÜZENİNİZ ETKİLEYEBİLİR

Evde kalındığı için normal hayat düzeninin dışına çıkıldığını anlatan Diyetisyen Kaplan, uyku düzeninin değiştiğini hatırlattı. Günlük yeteri kadar kaliteli uyku alma uyarısında bulunan Kaplan, uyku düzeninin bireyin bağışıklık sistemine etki ettiğini anlattı, "Günlük 6 saatten az uyumamak, mümkün olduğunca gece saatlerinde uykuyu tamamlamak gerekmektedir. Evde kalan bireylerin çoğunda geceleri geç saatlere kadar uyumadığını görüyoruz. Sağlıklı beslenme, güçlü bir bağışıklık için öğün saatlerine ve uyku kalitesine dikkat edilmeli" tavsiyesinde bulundu.

AKDENİZ BESLENME TİPİ

Diyetisyen Fatma Altıntaş Kaplan, beslenmeyle ilgili şu önerilerde bulundu:

"Sağlıklı beslenmeyi dört yapraklı yoncaya benzetiyoruz. Akdeniz beslenme tipini öneriyoruz. İçerisinde bol sebze ve meyvenin bulunduğu, tahılların olduğu, belli bir miktar protein alımının yapıldığı mümkün olduğu kadar zeytinyağı tüketiminin beslenme profili oldukça önemlidir. Bu bağlanma bireylere günlük 400 grama kadar sebze tüketimini öneriyoruz. En az 2-3 çeşit mevsim meyvesinin alınmasını tavsiye ediyoruz. Probiyotik içeren kefir, yoğurt gibi ürünler beslenmede önemli bir yere sahiptir. Bağışıklığı güçlendirmek için tavsiye ettiğimiz soğan, sarımsak gibi besinler, hem probiyotik etki gösterecek hem de içerisindeki bileşenlerle birlikte bağışıklığınızı desteklemeye yardımcı olacaktır."