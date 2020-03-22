'Evde kalın' çağrısına rağmen İzmir'de sahiller doldu - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 'evde kalın' çağrısı yapılmasına rağmen, İzmir'in sahil kesimlerinde güneşli havayı görenlerin dışarıya çıktığı görüldü. Uyarılara aldırış etmeyip, 'evde sıkıldıklarını' söyleyerek dışarı çıkanlar, sahilde balık tutup, yürüyüş yaparken kimilerinin ise piknik yaptığı görüldü.

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüse salgınına karşı, resmi kaynaklar ve uzmanlar 'evde kalın' çağrısı yapıyor. Ancak havanın ısınması ile İzmir'de bu çağrıya uymayanlar oldu. Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği İzmir'de, güneşin yüzünü göstermesiyle, yasağa rağmen bazı İzmirliler kendilerini sahil kesimlerine attı.

Bayraklı ve İnciraltı sahillerine gelen hemen her yaştan İzmirliler'den kimileri piknik yaparken kimileri ise yürüyüş yapmayı tercih etti. Sahil boyunca oltalarını denize sallayıp, balık tutanlar da olması da dikkati çekti. Özellikle İnciraltı sahili çevresinde uzun araç parkları oluştu. Bazı vatandaşların maske ve eldivenlerle koronavirüse karşı önlem aldığı görüldü.

'EVDE KAL' DİYORLAR AMA SIKILIYORUM'

İzin günü olması sebebiyle gününü deniz kenarında geçirdiğini söyleyen Hasan Ali Malgaç (57), "Açıkçası izin günümü en güzel şekilde geçirmek için deniz kenarına geldim. Ancak buna rağmen önlemlerimi aldım. Arkadaşlarımızla sosyal mesafeyi korumaya özen gösteriyoruz. Bunun yanı sıra çok kalabalığa da girmiyorum. 'Evde kal' diyorlar ama sıkılıyorum. Mutlaka, kısa süreli de olsa dışarı çıkmak zorundayız. Hava da çok güzel. Ölüm Allah'ın emri ve herkes tadacak" dedi.

Mustafa Çakmak (47) de evde oturmaktan sıkıldığı için oltasını alıp, balık tutmaya geldiğini belirtip, "Evde sürekli olarak koronavirüs haberleri izledim ve psikolojim bozuldu. Ben de kendimce tedbirimi alıyorum. Başka çaremiz de yok. Elbirliğiyle bu işin hakkından da geleceğiz. Dışarıya çıktım ama sosyal mesafe kuralına uyuyorum" diye konuştu.

'HAVA ALIP DÖNECEĞİM'

Dışarıya çıkmasına rağmen kişisel bakımına önem verdiği belirten Hasan Hüseyin İpek (54), "Balık tutmayı seviyorum, o nedenle dışarı çıktım. Herkes gibi ben de kişisel hijyenime dikkat ediyorum. Maske ve eldivenin çok fayda sağladığını düşünmediğim için takmıyorum. Biraz hava alıp, balık tutup, tekrar ve döneceğim" dedi.

Köpeğini gezdiren Halil Alhat (31) da "Gerektiği gibi evde kalıyoruz. Ancak, kısa bir süre de olsa hava almak için sahile geldik. Sosyal mesafeyi korumaya özen gösteriyoruz. Kendi önlemlerimizi de alıyoruz. Köpeğim olduğu için günde dört kez ihtiyaçlarını giderebilmesi için dışarı çıkarmam gerekiyor" diye konuştu.