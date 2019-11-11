Son Dakika Haberleri: Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı
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Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı

6 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, evde kilitli kalan üç çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı, System.String[]

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, evde kilitli kalan üç çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Esenevler Mahallesi'nde, 9 katlı apartmanın 7. katında oturan aile, üç çocuğunu evde bırakarak, üst komşuya ziyarete çıktı. Ziyaret sonrası eve gelen aile defalarca zile basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı.

Çilingir de kapıyı açamayınca polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de kapıyı açamadı. Daha sonra itfaiye aracının merdiveniyle 7. kata çıkıldı.

Eve giren itfaiye ekipleri, içeriden kapıyı açarak, çocukları ailelerine teslim etti. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu ve uyudukları için kapıyı açmadıkları öğrenildi.

Yıldırım, İtfaiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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