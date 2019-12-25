Evde sağlık hizmetleri yerel imkanlarla güçlendirilecek - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Evde sağlık hizmetleri yerel imkanlarla güçlendirilecek - Son Dakika

Evde sağlık hizmetleri yerel imkanlarla güçlendirilecek

6 saat önce

Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında "Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" yapıldı.

Evde sağlık hizmetleri yerel imkanlarla güçlendirilecek, System.String[]

Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında "Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" yapıldı.


İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, konunun paydaşları çalışmalar hakkında Şentürk'e bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Şentürk, evde sağlık ve sosyal hizmetleri, yerel imkanlarla farkındalık oluşturarak güçlendireceklerini söyledi.

Mahalle ve köylerde sağlık ve sosyal hizmet alacak kişilerin tespit edileceğini belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Mahalle ve köylerde bakıma ihtiyaç duyan insanları belirleyeceğiz. Bunları durumlarına göre değerlendirip gerekirse evindeki tamir-onarım ile temizliğini ve kişisel bakımlarının yapılmasını sağlayacak çalışmalar yapacağız. Kimsesiz, desteksiz ve yaşlı olup desteğe ihtiyaç duyanların sorunlarına yerel imkanlar vasıtasıyla dokunacağız. Mahallemizde ve köylerimizde yani sorumluluk alanımızda sahipsiz, kimsesiz ve bakılmayan bir insan kalmamalı. Tabii bunları tespit ve götürülecek hizmet noktasında muhtarlarımıza da önemli görev düşüyor. Bu bir toplumsal dayanışmayla ve el birliğiyle olur. Bilecik genelinde 864 evde sağlık hizmeti alan vatandaşımız var. Bunun dışında da desteğe ihtiyaç duyanları da tespit edip ihtiyaçlarını yerelde çözmeye çalışacağız."

İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin de her insanın sağlık hizmetine bir şekilde ihtiyacının bulunduğunu dile getirdi.

Toplantıya, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile ilgili daire müdürleri katıldı.

Bilecik, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İmamoğlu'ndan "Muhalefet parti lideri gibi davranıyorsunuz" diyen muhabire bomba yanıt
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket! CHP, AK Parti'nin 3 puan önünde Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın

Son Dakika Haberleri
19:10 "Cumhur ittifakının en güzel temsil edildiği il Kütahya'dır" - Son Dakika Haber
19:05 İran, eylemlerde ölenler için anma törenleri öncesi bazı bölgelerde mobil interneti kesti - Son Dakika Haber
19:02 Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
19:02 Maltepe'de sokağa terk edilmiş bebek bulundu - Son Dakika Haber
18:51 Çoban patronunu vurup kayıplara karıştı - Son Dakika Haber
18:42 Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor - Son Dakika Haber
18:41 Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti! Yasak aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:29:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evde sağlık hizmetleri yerel imkanlarla güçlendirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]