Evde sağlık hizmetleri yerel imkanlarla güçlendirilecek - Son Dakika

Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında "Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" yapıldı.



İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, konunun paydaşları çalışmalar hakkında Şentürk'e bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Şentürk, evde sağlık ve sosyal hizmetleri, yerel imkanlarla farkındalık oluşturarak güçlendireceklerini söyledi.

Mahalle ve köylerde sağlık ve sosyal hizmet alacak kişilerin tespit edileceğini belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Mahalle ve köylerde bakıma ihtiyaç duyan insanları belirleyeceğiz. Bunları durumlarına göre değerlendirip gerekirse evindeki tamir-onarım ile temizliğini ve kişisel bakımlarının yapılmasını sağlayacak çalışmalar yapacağız. Kimsesiz, desteksiz ve yaşlı olup desteğe ihtiyaç duyanların sorunlarına yerel imkanlar vasıtasıyla dokunacağız. Mahallemizde ve köylerimizde yani sorumluluk alanımızda sahipsiz, kimsesiz ve bakılmayan bir insan kalmamalı. Tabii bunları tespit ve götürülecek hizmet noktasında muhtarlarımıza da önemli görev düşüyor. Bu bir toplumsal dayanışmayla ve el birliğiyle olur. Bilecik genelinde 864 evde sağlık hizmeti alan vatandaşımız var. Bunun dışında da desteğe ihtiyaç duyanları da tespit edip ihtiyaçlarını yerelde çözmeye çalışacağız."

İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin de her insanın sağlık hizmetine bir şekilde ihtiyacının bulunduğunu dile getirdi.

Toplantıya, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile ilgili daire müdürleri katıldı.