Evde saksılara ekili kenevir ele geçirildi
3 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda saksılara ekili 14 kök Hint keneviri ve uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:42 Kaynak: İHA
'in Nizip
ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda saksılara ekili 14 kök Hint keneviri ve uyuşturucu ele geçirildi.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü
KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda İ.Y'nin evinde arama yaptı. Evde saksılara ekili 14 kök Hint keneviri, 19,33 gram esrar, 0,25 gram metamfetamin ve 0,53 gram bonzai ele geçirildi. Polis
ekipleri İ.Y. hakkında işlem başlattı. - GAZİANTEP
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