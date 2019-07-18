Son Dakika Haberleri: Evde saksılara ekili kenevir ele geçirildi
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Evde saksılara ekili kenevir ele geçirildi

3 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda saksılara ekili 14 kök Hint keneviri ve uyuşturucu ele geçirildi.

Evde saksılara ekili kenevir ele geçirildi, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda saksılara ekili 14 kök Hint keneviri ve uyuşturucu ele geçirildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda İ.Y'nin evinde arama yaptı. Evde saksılara ekili 14 kök Hint keneviri, 19,33 gram esrar, 0,25 gram metamfetamin ve 0,53 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri İ.Y. hakkında işlem başlattı. - GAZİANTEP
Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:42 Kaynak: İHA
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