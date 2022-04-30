Evdeki altınları alıp kaçan liseli Manisa'da bulundu - Son Dakika
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Evdeki altınları alıp kaçan liseli Manisa'da bulundu

30.04.2022 14:55
Evdeki altınları alıp kaçan liseli Manisa'da bulundu

KÜTAHYA'da, ailesinin evinden 104 bin TL ve ziynet eşyalarını alarak kaçan lise öğrencisi Z.Y. (16), polis ekiplerince Manisa'da bulundu.

KÜTAHYA'da, ailesinin evinden 104 bin TL ve ziynet eşyalarını alarak kaçan lise öğrencisi Z.Y. (16), polis ekiplerince Manisa'da bulundu. Kütahya'ya getirilen Z.Y., yurda yerleştirildi.

Kütahya'da yaşayan ve bir süre önce Z.Ö. (23) ile sözlendiği öğrenilen lise öğrencisi Z.Y., 10 gün önce ailesinin evinden aldığı 104 bin TL ve ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Ailenin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırma sonucu Z.Y.'nin Z.Ö. ile birlikte Manisa'ya gittiği belirlendi. Kentte gizlendiği adresi tespit eden polis, Z.Y.'yi yakaladı. Evde yapılan arama 10 bin 800 TL ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Kütahya'ya getirilen Z.Y., yurda yerleştirilirken, Z.Ö. ve babası hakkında adli işlem başlatıldı.


Evdeki altınları alıp kaçan liseli Manisa'da bulundu
Evdeki altınları alıp kaçan liseli Manisa'da bulundu
Evdeki altınları alıp kaçan liseli Manisa'da bulundu
Evdeki altınları alıp kaçan liseli Manisa'da bulundu
Evdeki altınları alıp kaçan liseli Manisa'da bulundu
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Türk Lirası, Kütahya, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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