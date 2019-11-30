Son Dakika Haberleri: Evdeki yangında 3 Suriyeli dumandan etkilendi
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Evdeki yangında 3 Suriyeli dumandan etkilendi

6 saat önce

MALATYA'da, bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 3 kişi, dumandan etkilendi.

Evdeki yangında 3 Suriyeli dumandan etkilendi, System.String[]

MALATYA'da, bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 3 kişi, dumandan etkilendi.

Fırat Mahallesi Gelibolu Sokak'taki 2 katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler, evde mahsur kalan Suriye uyruklu 3 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Suriyelilere, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:35 Kaynak: DHA
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