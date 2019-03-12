Evden Feryatlar Yükseldi: 2 Yaşındaki Elmar İçin Çok Geçti
59 dakika önce
Bursa'da annesi mutfaktayken su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Bursa
'da annesi mutfaktayken su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Bursa'da 2 yaşındaki Elmar Dahil, annesi Fatma Dahil'in mutfakta çalıştığı sırada, salondaki su dolu temizlik kovasına düştü. Kızının kovaya düştüğünü fark etmeyen anne, yarım saat sonra küçük Elmar'ı su dolu kovanın içinde hareketsiz buldu. Kızını hareketsiz bir şekilde kovadan çıkaran anne feryat etmeye başladı. Fatma Dahil'in sesini duyarak eve koşan komşuları, küçük çocuğun üzerini değiştirirken sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Elmar Dahil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekiplerine de ihbar yapıldı. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, hastanede ailenin ifadesini aldı. Küçük kızın annesi Fatma Dahil, olayı anlatırken "Ben mutfakta çalışıyordum. Kovanın içinde temizlik için su vardı. Kızım
suyun içine düşmüş. Ben bulduğumda cenin pozisyonunda kovanın içinde hareketsiz yatıyordu. Hemen kızı kovadan çıkarıp komşularıma seslendim. Çocuğumun düştüğünü fark etmedim" dedi. Anne
Fatma Dahil, ekipler evde inceleme yaparken kızının battaniyesine sarılarak gözyaşı döktü. Komşuların da ifadesini alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Derya Evren
- Fatih
Çapkın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:41 Kaynak: İHA
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