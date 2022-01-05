Eve alkollü gelen kocasını çocuklarının gözü önünde öldürdü - Son Dakika

Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, işsiz olduğu öğrenilen Mustafa Koç, iddiaya göre eve alkollü gelince çocuk bakıcılığı yapan eşi Fatma Koç tepki gösterdi. Çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDEN GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Bunun üzerine Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçakla evdeki 2 çocuğunun gözü önünde eşi Mustafa Koç'u göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Koç, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Koç'un cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Fatma Koç da polis tarafından gözaltına alındı. Komşuları, Fatma Koç'un eşi tarafından sürekli şiddete uğradığını öne sürdü. Çiftin olay anında evde bulunan 1'i kız 2 çocuğu ise ablasının evine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.