Eve giren hırsızlar, 150 bin liralık ziynet eşyası çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eve giren hırsızlar, 150 bin liralık ziynet eşyası çaldı - Son Dakika

Eve giren hırsızlar, 150 bin liralık ziynet eşyası çaldı

6 saat önce

BURSA'da, kimsenin bulunmadığı eve giren hırsız ya da hırsızlar, 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp, kayıplara karıştı.

Eve giren hırsızlar, 150 bin liralık ziynet eşyası çaldı, System.String[]

BURSA'da, kimsenin bulunmadığı eve giren hırsız ya da hırsızlar, 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp, kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı, dün sabah Şerafettin T.'nin Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Hamzalı Caddesi'nde bulunan evinde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, kimsenin olmadığı sırada girdikleri evden 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp, kaçtı. Eve geldiğinde kapısının açık olduğunu fark eden Şerafettin T., durumu polise bildirdi. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:22 Kaynak: DHA
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