Everton'dan Cenk Tosun açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Everton'dan Cenk Tosun açıklaması! - Son Dakika Spor

Everton'dan Cenk Tosun açıklaması!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Everton Kulübü, Crystal Palace'ın yaptığı idmanda sakatlanan Cenk Tosun'un geri döndüğünü açıklarken, milli golcünün ön çarpaz bağ sakatlığı nedeniyle önümüzdeki hafta ameliyat olacağını duyurdu.

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Spor Arena Dış Haberler | Everton Kulübü, Crystal Palace'ın yaptığı idmanda sakatlanan Cenk Tosun'un geri döndüğünü açıklarken, milli golcünün ön çarpaz bağ sakatlığı nedeniyle önümüzdeki hafta ameliyat olacağını duyurdu.


Milli golcünün ameliyat olduktan sonra Everton sağlık ekibi gözetiminde rehabilitasyon sürecine gireceği belirtildi.


EURO 2020'ye kaçıracak olan milli golcü Cenk Tosun'un, yaklaşık 6 ay sonra sahalara geri dönmesi bekleniyor.


Cenk Tosun sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili "Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.


Crystal Palace, Cenk Tosun, Everton, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:19 
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