Everton, West Bromwich Albion'u farklı yendi

West Bromwich Albion, ikinci yarıya 10 kişi başlamasına rağmen 47. dakikada Matheus Pereira'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Oyunun kontrolünü yeniden ele alan Everton, 54. dakikada Michael Keane 'in golüyle 3-2 öne geçti. Dominic Calvert-Lewin, 62 ve 66. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaparak Everton'ın sahadan 5-2 galip ayrılmasını sağladı.

İngiltere Premier Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Everton , konuk ettiği West Bromwich Albion 'u 5-2 mağlup etti.

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