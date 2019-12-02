Son Dakika Haberleri: Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar
Son Dakika Güncel Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar - Son Dakika

Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar

6 saat önce

ADANA'da yaşayan Ferhat Kaya (22), kız kardeşini kaçırdığını iddia ettiği kişinin evini kuzeni ve arkadaşı ile yakmak istedi.

Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar, System.String[]

ADANA'da yaşayan Ferhat Kaya (22), kız kardeşini kaçırdığını iddia ettiği kişinin evini kuzeni ve arkadaşı ile yakmak istedi. Kuzeni D.K. (15) ve arkadaşı Şeymuz Sevim (19) binaya girip, benzin dökerken, Kaya da onların çıkmasını beklemeden ateşledi. Çıkan yangında, alevler arasında kalan 3 kişinin vücutlarında ağır yanıklar oluştu.

Olay, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Afşin (24), iddiaya göre, evlenmek istediği Esra Kaya'yı (18) ailesinden istedi. Ailesinin vermeye razı olmadığı Kaya, ekim ayında Afşin ile kaçtı. Bunun üzerine Kaya ve Afşin aileleri arasında husumet başladı. Ferhat Kaya, kız kardeşini kaçıran Hüseyin Afşin'in evini yakmaya karar verdi.

Ferhat Kaya, 3 Kasım'da kuzeni D.K. ve arkadaşı Şeymuz Sevim'in yanına giderek, Hüseyin Afşin'in evini yakmak istediğini söyledi. Bir süre konuşan 3 genç, akaryakıt istasyonundan bidonlarla benzin alarak, Afşin'in evine doğru yürümeye başladı. Evin boş olduğunu anlayan 3 kişi, dış kapıyı kırarak, içeri girdi. Şeymuz Sevim ve D.K., evin merdivenlerinden çıkarken, bir taraftan da bidonlardaki benzini yerlere döktü. Kaya da kuzeni ile arkadaşı benzin dökerek yukarı çıkarken, çakmakla ateşledi. Çıkan yangında alevler arasında kalan 3 kişi, güçlükle kıyafetlerini söndürürken, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü, 3 kişi ise sağlık görevlilerince ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan Ferhat Kaya, kuzeni D.K. ve arkadaşı Şeymuz Sevim, yoğun bakıma alındı.

Hastanede 20 gün boyunca tedavi gören 3 kişi, taburcu edildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadelerinde Hüseyin Afşin'i korkutmak için evini yaktıklarını söyleyen 3 genç, adliyeye sevk edildi. Ferhat Kaya, D.K. ve Şeymuz Sevim, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Hüseyin Afşin, Ferhat Kaya, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minibüs şoförü 2 kız yolcuyu dövdü
Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi Kız kardeşini kaçıran kişinin evine yakmak isteyen ağabey, kendini yaktı Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 17:15:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]