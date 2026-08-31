Evin içindeki kavga felaketle bitti

İran’da bir evde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında odada bulunan parlayıcı bir maddenin alev alması sonucu mekanda şiddetli bir patlama meydana geldi.

ALEVLER İÇİNDE KALDILAR

Patlamayla birlikte odadaki şahıslar bir anda alevler içinde kaldı. Dehşet anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.