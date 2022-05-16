EVİNDE 25 PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU - Son Dakika
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EVİNDE 25 PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU

16.05.2022 11:00

MALATYA'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operesyonda 25 tarihi eser ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operesyonda 25 tarihi eser ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darende ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin, düzenlenen operasyonda belirlenen adreste yapılan aramada, 1 tabanca ile eski dönemlere ait olduğu belirlenen 2 kılıç, 1 gama, 1 kolye, 2 yüzük, 13 sikke, 1 bakır işlemeli tabak, 1 sandık, 4 eski dönemlere ait obje ele geçirildi. Silah ve tarihi eserlere el koyan ekipler, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi gözaltına aldı.

EVİNDE 25 PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU
EVİNDE 25 PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU
EVİNDE 25 PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU
EVİNDE 25 PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU

YORUMLAR
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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Darende, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVİNDE 25 PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU - Son Dakika


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