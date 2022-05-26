Evinde alkol aldığı adam tarafından öldürüldü! Katil zanlısı kendini böyle savundu: Çamaşırı yoktu, dışarı çıkmasın diye engelledim - Son Dakika
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Evinde alkol aldığı adam tarafından öldürüldü! Katil zanlısı kendini böyle savundu: Çamaşırı yoktu, dışarı çıkmasın diye engelledim

26.05.2022 16:39

İstanbul Sarıyer'de yaşanan olayda beraber evinde alkol aldıktan sonra tartışmaya başladığı Fatma Keke'ye önce şiddet uygulayıp sonra öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Özer Ağaoğlu'nun müebbeti istendi. Ağaoğlu, yapılan suçlamaları reddederek "Alıkoyma gibi bir durum yoktu, maktulün altında iç çamaşırı yoktu ve dışarı çıkmak istiyordu. Bu nedenle onu engelledim. Tartışmaya başladık, kafasını duvara vurdu. O bana vurdu, ben ona vurdum." dedi.

Sarıyer'de 26 Temmuz 2021'de evinde tartıştığı Fatma Keke'yi zorla alıkoyduğu ve darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık Özer Ağaoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Özer Ağaoğlu ve müşteki Sadi Günay Keke hazır bulundu. Duruşmaya tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

"BİRLİKTE ALKOL ALDIKTAN SONRA EVE BİR ARKADAŞIMI DAVET ETTİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Özer Ağaoğlu, olay günü arkadaşlarıyla fidanlıkta kaldıklarını, arkadaşı Ergin'in maktulü tanıdığını ve bulundukları yere çağırdığını söyleyerek, "Maktul Fatma Keke geldi bizimle oturdu, sonra Bahçeköy'deki evime gittik. Alkol aldık ve yemek yedik, sonrasında eve bir arkadaşımı davet ettim. Fatma çok alkol almıştı, ben de içmiştim ama çok sarhoş değildim" dedi.

Tartıştığı kadını öldürdüğü öne sürülen adam kendini böyle savundu: Altında çamaşırı yoktu, dışarı çıkmasın diye engellemek istedim

"ALTINDA İÇ ÇAMAŞIRI YOKTU"

Savunmasında, arkadaşının daha sonrasında evden çıktığını ve sonrasında maktulün bağırıp çağırarak kendisine 'seni rezil edeceğim, insan içine çıkartmayacağım' dediğini söyleyen sanık Ağaoğlu, "Alıkoyma gibi bir durum yoktu, maktulün altında iç çamaşırı yoktu ve dışarı çıkmak istiyordu. Bu nedenle onu engelledim. Tartışmaya başladık, kafasını duvara vurdu. O bana vurdu, ben ona vurdum. 2-3 kere düştü, halı kan oldu. Kendimi savunmak için elimi kaldırdım, çarpmış olabilir. Telefonu lavaboya düşürdü, bozuldu. Ayıltmaya çalıştım.

Tartıştığı kadını öldürdüğü öne sürülen adam kendini böyle savundu: Altında çamaşırı yoktu, dışarı çıkmasın diye engellemek istedim

"SARHOŞTU, AYILACAK ZANNEDİYORDUM"

Yerler kan olmuştu, kanlı zeminden aldım, nefes alıyordu. Duşa girdim, çıktığımda nefes almıyordu. Sarhoş ayılacak zannediyordum. Sonra eşimi aradım. Kayıtlardaki 'öldürdüm' sözleri yanlışlıkla söylenmiş, 'öldü' diyorum kayıtlarda" ifadelerini kullandı. Duruşmada maktulün ağabeyi Sadi Günay Keke ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Tartıştığı kadını öldürdüğü öne sürülen adam kendini böyle savundu: Altında çamaşırı yoktu, dışarı çıkmasın diye engellemek istedim

MÜEBBETİ İSTENİYOR

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın olay tarihinde maktul ile alkol aldığını ve sonrasında aralarında çıkan tartışmaya istinaden kapıları kilitleyerek maktulün evden çıkışını cebir yoluyla engellediğini söyledi. Açıklanan mütalaada, sanık Özer Ağaoğlu'nun 'kasten öldürme' ve 'cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada taraf avukatları, açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özer Ağaoğlu'nun 'kasten öldürme' ve 'cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet hapis ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, Alkol, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde alkol aldığı adam tarafından öldürüldü! Katil zanlısı kendini böyle savundu: Çamaşırı yoktu, dışarı çıkmasın diye engelledim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde alkol aldığı adam tarafından öldürüldü! Katil zanlısı kendini böyle savundu: Çamaşırı yoktu, dışarı çıkmasın diye engelledim - Son Dakika
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