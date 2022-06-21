Ev sahibi şüpheliye, 500 bin lira tazminat cezası ile 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde dağ keçisi boynuzu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, 2 dağ keçisi boynuzu buldu.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası - Son Dakika

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